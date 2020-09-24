川普女婿密借14.7億？ 兆豐銀：不是他

美國總統川普的女婿庫希納被踢爆曾因房地產投資，向台灣兆豐銀行借貸五千萬美元。圖為庫希納（左）與妻子、川普長女伊凡卡十五日現身白宮南草坪，出席以色列與阿拉伯聯合大公國的和平協議簽署儀式。（美聯社檔案照）

2020/09/24 05:30

恐影響美台與美中外交關係

〔編譯張沛元、記者李靚慧／綜合報導〕一本廿二日出版的新書爆料，美國總統川普女婿、白宮資深顧問庫希納（Jared Kushner）在任職白宮期間，曾向台灣泛公股銀行兆豐銀行借貸五千萬美元（約十四．七億台幣）；此一因法律漏洞而不曾曝光的交易，不但可能有利益衝突之虞，也可能影響美台與美中外交關係。

兆豐銀澄清為參貸行 借款對象為不動產商

兆豐銀行回應指出，該案是一五年五月參與富國銀行（Wells Fargo）主辦的一．七五億美元聯貸案，聯貸對象為不動產開發商，而非美國總統女婿，兆豐銀美國紐約分行為參貸行，參貸金額五千萬美元，該案已於一八年十二月全數清償。

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富比世（Forbes）雜誌資深編輯亞歷山大（Dan Alexander）在新書「白宮公司」 （White House, Inc.，暫譯）中指稱，庫希納與台灣兆豐銀之間的交易是房地產貸款；庫希納在二○一五年與合夥人以二．七五億美元買下紐約市布魯克林區的一間舊倉庫，並將其改建為公寓華廈，貸款金額為一．七五億美元。

亞歷山大檢視金融文件後發現，這筆貸款在一七年分拆，其中五千萬美元由兆豐國際商業銀行承擔；兆豐銀母公司兆豐金融控股公司具有台灣官方背景，台灣政府持股廿六％，董事會成員也大多是台灣財政部官員。富比世指出，此事意味著一家與台灣政府有關的海外銀行，對川普的高階顧問與家庭成員之一握有些許影響力，而外界此前竟毫不知情。畢竟此事發生的背景，正值川普上台後力圖加強與台灣的關係，並在國際間與中國抗衡。

貸款時間為馬英九執政時期

川普在一六年當選總統後打破多年慣例，接聽蔡英文總統的祝賀電話，此舉激化美中關係，而當時負責滅火的正是庫希納。兆豐銀強調，該案的借款人及保證人，均依規定辦理「認識客戶」（ＫＹＣ）作業，並未違反相關規定，且該案發生於一五年，當時仍為前總統馬英九執政時期，非在蔡英文總統任內。

庫希納是擔保人 錢已還清

庫希納在這筆房地產交易中的持有比例相對較小，僅約一百萬美元，但他是這筆債務的兩名擔保人之一。此外，庫希納與台灣官股銀行的交易能隱瞞至今，在於美國僅要求公職人員列舉個人負債，不需列出持股公司的債務。

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