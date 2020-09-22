跨國大咖金融機構 縱容59兆黑錢流竄

英國匯豐銀行被指曾無視美國政府通告，協助佈下「龐氏騙局」獲利的華裔男子，將資金從美國轉往香港帳戶。（歐新社檔案照）

2020/09/22 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國網路新聞媒體BuzzFeed和「國際調查記者同盟（ICIJ）」耗時十六個月進行、在廿日發布的調查報告指出，摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）、德意志銀行（Deutsche Bank AG）、匯豐（HSBC）等多家跨國大型金融機構，近廿年來涉嫌縱容逾二兆美元（約五十九兆台幣）的「黑錢」轉進轉出，並從中獲利，即使被美國監管機構裁罰也無動於衷，凸顯銀行在管理上的重大法律漏洞。

據報導，全球各地銀行固定會向美國財政部金融執法機關「金融犯罪執法網絡」（FinCEN）提交「可疑活動報告」（SAR），一旦之後確認涉及不法，銀行應停止帳戶服務。BuzzFeed在取得外洩的逾二千一百筆資料後，與ICIJ分享，隨後聯合來自八十八個國家的一○八家國際媒體共四百名記者展開調查，發現在一九九九至二○一七年間，多家跨國大型銀行竟放任「毒品戰爭帶來的利益、開發中國家被侵吞的財富、龐氏騙局（Ponzi scheme）下詐取的積蓄」等逾二兆美元資金，在銀行之間移轉。

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近20年涉不法交易 德銀佔6成

調查指出，即使銀行內部的法規職員已將相關交易標示為「疑似洗錢」等犯罪活動，銀行卻仍置之不理。其中，光是德意志銀行涉入的不法交易資金，就高達一．三兆美元（約卅八兆台幣），佔總數的六十二％。《德國之聲》指出，德銀在一九九九至二○○六年間，就曾協助遭美國政府制裁的伊朗、利比亞、敘利亞、緬甸、蘇丹等國金融機構，移轉約一○九億美元（約三千二百億台幣）資金。然而，德銀五年前遭美國監管機構重罰二．五八億美元（約七十五億台幣），仍疑似參與多起不法交易。

美國銀行集團「摩根大通」涉入的不法資金僅次於德銀，高達五一四○億美元（約十五兆台幣），包括協助馬來西亞政府投資基金「一馬發展公司」（1MDB）洗錢案核心人物、當地富豪劉特佐移轉十億美元（約二九三億台幣）。另外，英國匯豐銀行也被揭發，明明已獲美國當局告知，其美國華裔客戶徐明（Ming Xu，譯音）疑似策劃「龐氏騙局」獲利八千萬美元（約廿三．五億台幣），卻仍在二○一三至一四年間，協助他將款項從美國轉至香港戶頭。

調查還列舉其他涉入醜聞的銀行，渣打（Standard Chartered）、紐約梅隆銀行（BNY Mellon）等都被點名，也同樣是在得知客戶因不當行為遭起訴或定罪後，仍持續協助搬運不法資產，凸顯美國金融監管機構在管制骯髒的金融交易方面力有未逮。

德國「德意志銀行」被踢爆允許涉及不法的逾兆美元資金移轉。（歐新社檔案照）

BuzzFeed與國際調查記者同盟揭露的銀行弊端

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