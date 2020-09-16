為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    新冠病毒源自實驗室 半年製成

    流亡美國的前香港大學公共衛生學院研究員閻麗夢，與三名隸屬美國法治社會基金、法治基金的學者共同撰寫論文，宣稱新冠病毒來自武漢實驗室。（取自網路）

    流亡美國的前香港大學公共衛生學院研究員閻麗夢，與三名隸屬美國法治社會基金、法治基金的學者共同撰寫論文，宣稱新冠病毒來自武漢實驗室。（取自網路）

    2020/09/16 05:30

    港大流亡研究員閻麗夢發表論文

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕由曾公開指控中國製造新冠病毒、隱匿武漢肺炎疫情，目前流亡美國的前香港大學公共衛生學院研究員閻麗夢，及三名隸屬於法治社會基金與法治基金的學者共同完成的論文，十四日發布於資料平台Zenodo，指控新冠病毒生物特徵與自然出現的人畜共通病不一致，可能來自實驗室，並宣稱中國科學院武漢病毒研究所只要經過五個步驟，耗時六個月就能製作出新冠病毒。

    病毒三證據 生物特徵不同於人畜共通病

    閻麗夢等人的論文舉出三點證據，說明新冠病毒為人造病毒。新冠病毒基因序列與中國重慶第三軍醫大學軍事實驗室、南京司令部醫學研究所的蝙蝠冠狀病毒驚人地相似；新冠病毒的棘蛋白受體結合區域（RMB）與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒可疑地相像，且基因學證據指出，受體結合區域有被基因改造的痕跡；新冠病毒具有獨特的弗林蛋白酶分裂點，但該分裂點不存在於任何已被發現的同類冠狀病毒中。

    以蝙蝠冠狀病毒人工改造

    論文指出，新冠病毒應是以蝙蝠身上的ZC45與ZXC21冠狀病毒為模板或基底，人工改造而成。病毒上的棘蛋白受體結合區域被人工改造過後，能夠透過人體的血管張力素轉化酶2（hACE2）感染人類。

    研究團隊認為，證據顯示，中國科學院武漢病毒研究所可能透過功能型的改造，創造新冠病毒，探尋新冠病毒起源的獨立調查，應該納入武漢病毒研究所，與其他實驗室相關機構。

    論文也指出，科學期刊相當嚴格審查病毒可能來自研究實驗室的理論，而新冠病毒自然生成的理論雖然目前被廣泛接受，但仍缺乏充分的支持。閻麗夢日前曾公開表示，她的團隊的科學研究遭受打壓，並聲稱新冠病毒來自武漢市華南海鮮批發市場的說法，僅是中國的煙霧彈，指控新冠病毒來自中國政府控制的武漢實驗室。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    悼念六四被控非法集會！香港法院今庭訊24民主派人士
    2020/09/15 06:05

    悼念六四被控非法集會！香港法院今庭訊24民主派人士

    論文首發！ 閻麗夢籲：查武漢P4實驗室與美衛生院的金流
    2020/09/15 05:56

    論文首發！ 閻麗夢籲：查武漢P4實驗室與美衛生院的金流

    影片曝光！共機秀90度高難度爬升 被抓包是遙控飛機
    2020/09/15 05:57

    影片曝光！共機秀90度高難度爬升 被抓包是遙控飛機 影片

    大氣含劇毒 新研究：金星疑有外星生命跡象
    2020/09/15 06:00

    大氣含劇毒 新研究：金星疑有外星生命跡象

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播