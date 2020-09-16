新冠病毒源自實驗室 半年製成

流亡美國的前香港大學公共衛生學院研究員閻麗夢，與三名隸屬美國法治社會基金、法治基金的學者共同撰寫論文，宣稱新冠病毒來自武漢實驗室。（取自網路）

2020/09/16 05:30

港大流亡研究員閻麗夢發表論文

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕由曾公開指控中國製造新冠病毒、隱匿武漢肺炎疫情，目前流亡美國的前香港大學公共衛生學院研究員閻麗夢，及三名隸屬於法治社會基金與法治基金的學者共同完成的論文，十四日發布於資料平台Zenodo，指控新冠病毒生物特徵與自然出現的人畜共通病不一致，可能來自實驗室，並宣稱中國科學院武漢病毒研究所只要經過五個步驟，耗時六個月就能製作出新冠病毒。

病毒三證據 生物特徵不同於人畜共通病

閻麗夢等人的論文舉出三點證據，說明新冠病毒為人造病毒。新冠病毒基因序列與中國重慶第三軍醫大學軍事實驗室、南京司令部醫學研究所的蝙蝠冠狀病毒驚人地相似；新冠病毒的棘蛋白受體結合區域（RMB）與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒可疑地相像，且基因學證據指出，受體結合區域有被基因改造的痕跡；新冠病毒具有獨特的弗林蛋白酶分裂點，但該分裂點不存在於任何已被發現的同類冠狀病毒中。

請繼續往下閱讀...

以蝙蝠冠狀病毒人工改造

論文指出，新冠病毒應是以蝙蝠身上的ZC45與ZXC21冠狀病毒為模板或基底，人工改造而成。病毒上的棘蛋白受體結合區域被人工改造過後，能夠透過人體的血管張力素轉化酶2（hACE2）感染人類。

研究團隊認為，證據顯示，中國科學院武漢病毒研究所可能透過功能型的改造，創造新冠病毒，探尋新冠病毒起源的獨立調查，應該納入武漢病毒研究所，與其他實驗室相關機構。

論文也指出，科學期刊相當嚴格審查病毒可能來自研究實驗室的理論，而新冠病毒自然生成的理論雖然目前被廣泛接受，但仍缺乏充分的支持。閻麗夢日前曾公開表示，她的團隊的科學研究遭受打壓，並聲稱新冠病毒來自武漢市華南海鮮批發市場的說法，僅是中國的煙霧彈，指控新冠病毒來自中國政府控制的武漢實驗室。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法