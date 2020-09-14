美加研究 豬也會感染武肺

加拿大與美國合作的一項研究顯示，豬也會感染新冠病毒，挑戰稍早中國和德國研究聲稱豬不會染疫的結論。圖為德國布蘭登堡邦的一座養豬場。（歐新社檔案照）

2020/09/14 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港南華早報十二日報導，加拿大政府的一項研究顯示，豬隻也會感染新型冠狀病毒，挑戰此前中國科學家研究指稱豬不會罹患武漢肺炎的結論。研究人員指出，進一步研究有助於了解動物在維護與傳播新冠病毒上扮演的角色。

病毒至少存活十三天

加拿大與美國的一支聯合研究小組十一日發表一份報告，指出研究人員在豬隻染疫後兩週，在豬的組織內發現新冠病毒。這項研究計畫的負責人、加拿大曼尼托巴省（Manitoba）首府溫尼伯食品檢驗局官員皮克林（Brad Pickering）說，該研究提供證據，顯示新冠病毒至少能在豬隻體內存活十三天。這份研究報告發表在預印本資料庫網站bioRxiv.org，並未接受同儕審查。

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與中國研究大相逕庭

美加團隊報告的結論，與中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所研究員陳化蘭今年五月發表於「科學」期刊的研究，大相逕庭。陳化蘭的研究指出，大規模的家畜實驗顯示，豬隻不會感染新冠病毒；七月份發表於「刺胳針：微生物」（The Lancet：Microbe）期刊上的另一份德國研究，也支持陳化蘭的結論。

然而，電腦模擬顯示，人與豬的某個特定受體蛋白的相似性超過八成。加拿大的皮克林與美國愛荷華州立大學研究人員因而另做研究，對十六頭美國約克夏混種豬施打病毒，劑量是稍早實驗的十倍；部分實驗豬在接種後的一到三天陸續出現感冒症狀，此外並無其他異狀，血液樣本與體液檢驗結果皆呈陰性。

實驗豬稍後遭撲殺，器官檢查並未發現有因染疫而受損的跡象，但舌下組織驗出陽性，而且從此部位取得的病毒可在培養皿中被快速複製，此時部分血液樣本也發現有新冠病毒抗體。總之，約三成實驗豬染疫，其中部分無症狀。

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