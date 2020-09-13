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    川普斡旋 巴林與以色列將建交

    美國總統川普十一日在財政部長努勤（左一）、副總統彭斯（左二）、白宮顧問庫希納（右二）、美國伊朗特別事務代表胡克（右一）等人陪同下，於橢圓形辦公室宣布美國、以色列和巴林的共同聲明，指以國和巴林將全面建立外交關係。（彭博）

    美國總統川普十一日在財政部長努勤（左一）、副總統彭斯（左二）、白宮顧問庫希納（右二）、美國伊朗特別事務代表胡克（右一）等人陪同下，於橢圓形辦公室宣布美國、以色列和巴林的共同聲明，指以國和巴林將全面建立外交關係。（彭博）

    2020/09/13 05:30

    美國壯大反伊朗陣線

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國政府斡旋下，巴林和以色列十一日宣布兩國關係正常化，成為繼阿拉伯聯合大公國後，一個月內第二個與以國終止敵對關係的中東國家，獲美國總統川普盛讚「歷史性突破」，雙方預計十五日在華府簽署協議。此舉也代表美國在中東地區成功壯大打擊伊朗的「親美」陣線。

    川普在美國九一一恐怖攻擊事件十九週年之際，與巴林國王哈麥德（Hamad bin Isa Al Khalifa）、以色列總理納坦雅胡通話後，率先透過「推特」公布三國的共同聲明，指巴林是卅天內第二個點頭與以國和平共處的國家，兩國將互設大使館、啟動直航，並在衛生、貿易、科技、教育和農業等各領域合作。川普還形容，「沒什麼能比這項協議更能有力回應引發九一一恐襲的仇恨」。

    繼阿聯後第二個中東國家

    巴林及上月十三日與以國達成和平協議的阿聯，均同意十五日在白宮各自與以國簽署協議。以國建國七十二年來，僅在一九七九年、九四年分別獲得埃及、約旦承認，此次在一個月內「連下兩城」，令川普女婿兼白宮顧問庫希納直呼「進度超快」，並預料中東地區將有更多國家響應。據信，阿曼、蘇丹等國已在準備與以國建交。

    巴林過去拒絕與以國建交，原因是以國未能與巴勒斯坦達成和平協議，但這次在三國聲明中，也僅稱將繼續努力為以巴衝突達成公正、全面及持久的解決方案，甚至未如阿聯與以國的協議般，要求以國停止吞併約旦河西岸的計畫。

    巴勒斯坦資深官員尤塞夫直言，這是「在巴勒斯坦背後再捅一刀」，巴勒斯坦當局更宣布召回駐巴林大使。伊朗當局十二日憤怒指控巴林造成區域不穩，土耳其也批評，此舉打擊阿拉伯國家捍衛巴勒斯坦的努力。

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