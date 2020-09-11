為出書助隱疫？ 伍華德被控失職

伍華德是揭發美國政壇醜聞「水門案」的兩名華盛頓郵報記者之一。圖為伍華德二○一七年一月抵達位於紐約的川普大樓。（美聯社）

2020/09/11 05:30

〔編譯張沛元、茅毅／綜合報導〕美國資深名記者伍華德在新書「憤怒」踢爆川普總統早知道新冠病毒的嚴重性，但各界怒火不只燒向川普，也燒向知情不報的伍華德，批他為出書賺錢罔顧公衛安全。

坦普大學新聞學院院長伯德曼說，伍華德不是為出書而偷藏新聞的第一人，但此等傳統做法在疫情時代是否仍合乎道德？美國廣告業刊物「廣告週刊」（Adweek）記者諾佛直言伍華德失職，認為記者應該為公眾利益發聲。

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對此，伍華德提出兩點解釋，一、川普二月份告訴武肺致命時，他並不清楚川普的消息為何，直到五月才知道是一月的高層情報簡報會；而且美國在二月時並無嚴重疫情，就連知名傳染病專家佛奇當時都說無需改變日常生活習慣。至於第二個理由，就是他不知道川普的話到底是真是假。

「憤怒」是伍華德集結從去年十二月到今年七月總共十八次包括在白宮、海湖莊園及電話訪問川普，以及採訪其他高官的內容撰寫而成。七十七歲的伍華德現任華盛頓郵報助理總編輯，是美國最知名的政治記者，一九七二年與同僚揭發政壇醜聞水門案，迫使已故前總統尼克森下台。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）分析，川普之所以願意暢所欲言，甚至多次主動致電，據信是他自認政績卓越，想「留名青史」。

將披露川金25封密信

書中還提及川普政府前國防部長馬提斯與前國家情報首長寇茲曾稱川普「危險」與「不適任」、川普對美國非裔缺乏同理心、不認為前總統歐巴馬聰明，以及批評前總統布希「像個白痴」。

此外，伍華德預告書中將披露川普和北韓領導人金正恩間，迄未公開的二十五封私信；並指川普曾說，與金正恩的聯繫，就像「你遇到一個女人，一秒間就知道事情會不會發生」。取得兩封信副本的ＣＮＮ，指川普將這些書信形容為「情書」。在一八年六月首度川金會後，金正恩年底致函川普說，「甚至到現在，我仍無法忘懷那歷史的時刻，當我…緊緊牽著閣下的手時」，我們的另一場會晤將「使人聯想到奇幻電影的場景」。

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