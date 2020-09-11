共軍滲透 美撤逾千中國人簽證

美國國土安全部代理部長沃爾夫，九日在該部位於華府的總部發表演說，其中諸多篇幅提及中國當前對美的威脅。 （美聯社）

2020/09/11 05:30

保護敏感研究成果

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普五月二十九日指控部分中國研究人員來美國竊取智慧財產、助解放軍現代化，下令禁止入境後，美國國務院本月九日表示，截至八日，已取消逾千名被控和中國人民解放軍有關連的中國學生與研究人員簽證。同日，美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）在華府表示，凡是與中國的「軍民融合研究」有關的中國學生與研究人員，美國正拒發簽證，以防止他們竊取或盜用敏感研究。

美國國務院指出，前述千餘名中國國民，被認為受「一○○四三號總統公告」約束，因此沒有申請美簽的資格；這些人士是來美的中國學生和學者中的「一小撮人」，美國仍歡迎來自中國、並非旨在助長中共軍事稱霸的合法、正當學生與學者。國務院以隱私法規為由，婉拒詳述相關名單。

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路透報導，諸多在美國大學完成註冊的中國留學生九日說，收到美國駐北京大使館或美國駐中國領事館的電郵通知，告知美簽已被取消。英國《衛報》亦報導，近五十名持美國學生簽證中「F1簽證」的中國研究生和大學生在「微信」聊天室裡說，他們被通知若還想赴美，就得重新申請美簽。

中批美歧視 侵犯留學生人權

對此，中國外交部發言人趙立堅說，美國政府此舉是「赤裸裸的政治迫害和種族歧視，嚴重侵犯中國留學人員人權」，中方保留做出進一步反應的權利。

此外，已獲川普提名真除國土安全部部長的沃爾夫九日也在華府發表國土安全演說，其中有相當篇幅涉及中國。他將中國形容為一個「來勢洶洶的行為者」，其對美國的威脅正不斷演變。他並指稱，中國充分利用其各種力量，「拒絕西方自由民主」，「不斷重申」會以其威權形象來重塑世界秩序。而在川普政府的領導下，「他們不會被允許」。

美設中國工作組 打擊防疫假貨

沃爾夫提及該部針對中國採取的一連串行動，例如打擊趁疫情而生產假冒或被禁止的個人防護設備和醫療物資的「非法中國製造商」等。他表示，該部依據其指令於七月成立了「中國工作組」，以確定行動的優先順序並協調回應。他重申，該部有決心因應北京利用疫情、破壞自由與公平貿易及濫用美國移民制度的企圖。

二○一八至一九年，近三十七萬中國學生在美國大學註冊，居各國之冠，也是美國學術機構一大收入來源，主要是學費及其他費用，每年經濟活動的總值約一四○億美元（約四一六五億台幣）。

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