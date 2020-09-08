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    壓迫外來文化 中國禁外籍師傳教

    中國政府將更加嚴格管控外籍教師談及宗教和信仰，進一步推行宗教「中國化」計畫。圖為北京一座天主教教堂。（歐新社檔案照）

    中國政府將更加嚴格管控外籍教師談及宗教和信仰，進一步推行宗教「中國化」計畫。圖為北京一座天主教教堂。（歐新社檔案照）

    2020-09-08 05:30:00

    新教師須先上20小時政治教育課程

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中共近年來極力鞏固其統治，對外來宗教和文化的壓迫顯而易見。香港《南華早報》六日披露，中共正逐步縮小教育環境中談論《聖經》等不同信仰的空間，規定外籍教師未經同意不得推廣相關內容，甚至要求新教師必須事先完成廿個小時的政治教育課程。

    據報導，原本在美國擔任牧師、十年前前往中國「支援」獨立教會發展、五年前轉任重慶市一家頂尖私立國際學校教書的Ｇ老師透露，校方今年已移除他捐贈的逾二百本英文書籍，包括馬克．吐溫自傳，以及潘霍華（Dietrich Bonhoeffer）等神學家的著作，而且所有課程都必須嚴格遵從課程設定及書本內容，無法自行補充或發揮。

    Ｇ老師透露，約自三年前開始，他的教室被安裝攝影機和麥克風，警方也開始致電詢問校方，他是否做出「越線或政治敏感」之舉。他直言，自己已經進入「被監控的新階段」，「兩年前開始被監視，再也無法討論敏感議題，也已停止傳教行動，只能對信仰低調再低調。」關注中國基督教議題的美國智庫「華源協作」（China Source）創始人及負責人傅邦寧（Brent Fulton）更指出，有些學生還被警告，必須注意外籍教師的傳教行徑。

    教室裝攝影機 美籍師遭監控兩年

    據了解，中共新規定即將生效，外籍教師在未經允許下，不得做出任何宗教傳播行為。一旦外籍教師做出被視為威脅中國主權、妨害教育政策的行為，可能會被撤銷或拒絕簽證。不僅如此，新聘的外籍教師還必須先完成廿個小時的政治教育課程，內容涵蓋中國發展史、法律、專業倫理和教育政策等。

    值得注意的是，中共當局推動的全國性「社會信用體系」，也會針對外籍教師在校園內外的言行進行評分。海南省公安廳甚至提出獎勵辦法，凡檢舉「涉嫌未經允許進行宗教活動，包括宗教課程」的外籍人士，令其被逮捕即可獲得最高十萬人民幣（約四十三萬台幣）獎金。

    所有宗教課程須有「愛國」元素

    中共當局自二○一四年開始逐步加強管控外籍教師，包括要求各級學校減少使用外文教材，避免西方思想和價值觀滲透校園。這場意識形態戰爭之後進一步升級至清除校園內的外國宗教影響力，徹底消除宗教符號，並限制宗教團體的慈善行動，藉此達成官方推動的宗教「中國化」、符合中共意識形態的計畫。在此情況下，所有宗教課程必須同時具有「愛國」元素，且僅有「國家批准」的神職人員才能夠傳道。

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