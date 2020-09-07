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    美防機密外洩 機場嚴查中國學生

    美國近期收緊對中國留學生的審查，研究先進科學領域、來自人民解放軍相關機構的客座學者，可能在機場被攔截、審訊。圖為哥倫比亞大學的中國留學生在畢業典禮上揮舞中國國旗。（新華社）

    美國近期收緊對中國留學生的審查，研究先進科學領域、來自人民解放軍相關機構的客座學者，可能在機場被攔截、審訊。圖為哥倫比亞大學的中國留學生在畢業典禮上揮舞中國國旗。（新華社）

    2020-09-07 05:30:00

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美中關係不斷惡化，英國廣播公司（BBC）指出，美國近期收緊針對中國留學生和研究人員的審查。廿六歲的博士班研究生「張凱斯（Keith Zhang）」透露，他日前在波士頓機場搭機返國前，被廣播要求回到登機櫃台，他原本以為是登機資料需要確認，不料卻看見兩名配槍的美國警察在櫃台嚴陣以待，以凱斯有竊取美國技術為前提審問他，並且不斷指控凱斯說謊，讓他遭受極大壓力。

    去年檢查中客電子產品比前年多66％

    檢查準備離境的特定中國籍學生與研究員，似乎是華府對付經濟間諜的最新措施，許多中國學生的電子用品被檢查，有些甚至長達數週後才歸還。美國海關與邊境保護局（CBP）的數據顯示，光是二○一九年，他們就搜索了一一四七件中國籍旅客的電子產品，比二○一八年多了六十六％。

    鎖定研究科技、來自解放軍機構者

    通常美國執法機關必須持有法院批准的搜索令，才能檢查民眾的電子產品，但機場例外，CBP只需要「合理懷疑」即可搜索旅客的電子產品。德州大學奧斯汀分校副教授格雷滕斯（Sheena Chestnut Greitens）認為，由於機場審查的法律、人員與設施等條件相當集中，是阻止實體資訊外流的重點。

    美國助理司法部長戴莫斯（John Demers）近期透露，機場的篩檢有特定標的，將取決於學生在中國就讀的學校與研究領域，研究先進科學領域、來自中國人民解放軍相關機構的客座學者，較有可能成為目標。美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）也指出，為應對北京影響深遠的經濟間諜活動，FBI如今每十小時就會立案一樁中國相關反諜案件。

    格雷滕斯認為，不論十一月美國總統大選結果如何，對於在美研究科技的中國籍人士的審查都會提高，尤其是收受中國政府資金者，因為川普與拜登皆非常嚴肅看待科技被違法轉移的潛在威脅。中國外交部則指控，美國部分「極端反華勢力」基於個人私利，編造謊言污名化與妖魔化中國留學生，甚至動用司法力量，惡意打壓中國留學生。

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