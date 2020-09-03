中駐美外交官辦活動 須美批准

美國國務卿龐皮歐一日表示，打算讓疑似用來宣傳鞏固中共政權的孔子學院，在年底前從美國大學校園絕跡。（取自網路）

2020-09-03 05:30:00

〔編譯張沛元、周虹汶／綜合報導〕為報復北京當局對美國駐中國外交官員處處設限，美國國務院二日發表聲明，基於平等互惠、彼此尊重的原則，宣布多項針對中國駐美外交官員在美活動的限制，包括中國駐美高層外交官員進入美國大學校園，以及與地方政府官員會面時，必須取得國務院許可；中國使領館在其館外舉辦的五十人以上文化活動，也必須經過國務院批准。

中使領館社群帳號 將認證為中國政府

此外，由於美國駐中國大使館無法自由使用中國的社群媒體，中國公民也無法使用「推特」與「臉書」等社群媒體平台，國務院將採取行動，確保中國駐美使領館的所有官方社群媒體帳號，都會被認證是中國政府帳號。

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國務院聲明指出，中國長年來對在中國境內工作的美國外交官員，實施遠遠超過外交常態的障礙，利用不透明的審核程序阻撓美國外交官和中國人民從事正常的商務和聯誼活動。美國駐中外交官舉辦文化活動、約訪官員，甚至進入大學校園，也經常受阻。但中國外交官員在美國暢行無阻，有違平等互惠原則，因此美方被迫必須採取行動。

此外，繼國務院上月要求被視為中國共產黨宣傳喉舌的「孔子學院美國中心」（CIUS）登記為「外國使團」，美國國務卿龐皮歐一日在福斯財經網節目中進一步表示，希望年底前讓境內所有孔子學院從美國大學絕跡，以免其成為中共在美國校園招募「間諜與合作者」的基地。龐皮歐上月以「一個在全球推進北京宣傳和邪惡影響的實體」指稱CIUS。

龐皮歐：全美孔子學院年底前關閉

美國國會跨黨派議員也正在推動《對於外國在美國資助大學校園機構的疑慮法案》（簡稱CONFUCIUS Act，即《孔子法案》），對接受聯邦資金並與孔子學院訂有合約的大學院校制定規範，包括協議應明訂孔子學院必須遵守學術自由、禁止外國法律藉此入侵所在校園等。支持此法的共和黨籍聯邦眾議員布魯克斯（Mo Brooks）直言，「中共是美國經濟、軍事和健康上的敵人」，呼籲「不讓中共在美國教育體系取得影響力或破壞美國國家安全」。

中國軟實力馬前卒 孔子學院遭全球抵制

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