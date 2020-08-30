晶片植腦 穆斯克發表腦機介面技術

Neuralink公司新研發的腦機接口晶片，大小和硬幣差不多。（法新社）

2020-08-30 05:30:00

癱瘓、失智症治療露曙光

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國太空探索科技公司（SpaceX）及特斯拉公司（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）創辦的神經科學新創公司「Neuralink」積極研發的「人腦─機器介面」（brain-machine interface）技術，宣稱取得突破，從三隻被植入晶片小豬身上蒐集的腦部活動數據，有助於預測其肢體動作，且三豬狀況良好，更在廿八日記者會亮相。最新進展為未來在人腦內植入晶片，以解決神經系統疾病邁出第一步。然而，不少科學家對穆斯克的說法持保留態度，認為看不出有任何創新之處。

活豬植入2個月 實驗成功

穆斯克在二○一六年成立Neuralink，致力研發「腦機互動」介面，以協助治療阿茲海默症、失智症、脊髓損傷等神經系統疾病，或令癱瘓患者可透過想法操縱智慧型裝置。穆斯克廿八日在網路直播發布會上，公開這項技術的最新進度，並展示第二代設備，包括負責植入晶片的手術機器人，以及相當於硬幣大小、用以讀取大腦訊號的晶片。

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全自動的手術機器人會執行打開頭皮、切除部分頭骨、植入晶片及縫合切口等過程，且可自動避開血管。該晶片大小約廿三公釐乘以八公釐，當被植入大腦後，上頭的一○二四個薄電極可直接穿透腦細胞，監測神經元訊號，再透過藍牙無線傳輸至手機。此外，晶片還可支援無線充電，甚至也可在不同的大腦區塊分別植入晶片，以實現不同功能。

Neuralink分別在三隻小豬腦內各植入兩枚晶片達兩個月，而小豬「都很健康、快樂」。豬鼻有許多敏感的神經元，當牠們用鼻子接觸物品時，其腦部獲得的訊號將轉變為可讀的數據，目前已可預測三隻小豬走路時各關節的動作。

穆斯克強調，這種植入式裝置和技術還可測量溫度、壓力及運動狀況，於心臟病或中風發作前示警；且未來或可用於腦部記憶和情緒的讀取、寫入和轉移，有機會解決記憶力衰退、聽覺喪失、憂鬱症和失眠等問題。

專家：複製他人成果 無創新

對穆斯克說法，美國猶他大學副教授薛普德（Jason Shepherd）表示，此次展示的科技並無創新之處，「穆斯克只是複製、貼上許多實驗室的研究成果」，「基本上是把已開發的技術包裝得好一些，以及可以無線傳遞資訊」，要達到他宣稱的目標，還有漫漫長路要走。

美國神經科學新創公司Neuralink創辦人穆斯克，廿八日舉行線上記者會，親自發布該公司主力研發「腦機接口」技術的新進展，並展示可將尺寸變小、厚度變薄的晶片，以及負責把晶片植入腦內的第二代手術機器人。（擷自YouTube）

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