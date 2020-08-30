美日會談：反對改變東海南海現狀

日本防衛大臣河野太郎（法新社檔案照）。

2020-08-30 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為抗衡中國，美國正積極鞏固盟邦關係，除確定九月、十月將與日本、印度、澳洲展開「四方安全對話」，國防部長艾斯培和日本防衛大臣河野太郎，廿九日也在美屬關島會談時，再次確認《美日安保條約》適用於釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島、中國稱釣魚島），並一致反對任何以武力片面改變東海和南海現狀的行徑，兩項說法均劍指中國。

確認美日安保 涵蓋釣魚台

這是兩人時隔七個月後再次會談，河野在會後說，日美雙方均同意，國際社會將堅定回應任何企圖透過軍事力量，片面改變南海和東海重要航道現狀的作法。雙方也再次確認，美國在《美日安保條約》下的對日防禦義務，涵蓋釣魚台列嶼；並在日本決定放棄部署陸基神盾系統後，攜手構建新的飛彈防禦系統。河野也強調，中國在南海發射彈道飛彈恐導致區域不穩定，日方將關切後續發展。

請繼續往下閱讀...

事實上，早在二○一四年四月，時任美國總統歐巴馬訪日，與時任日相安倍晉三會談後所發表的聯合聲明，就表明美國承認日本對釣魚台列嶼的「行政管理權」，因此該島適用於《美日安保條約》。二○一七年二月，時任美國國防部長馬提斯訪日時，也再次對時任日相安倍晉三做出相同承諾。近年中方當局船艦頻繁出沒釣島附近領海，令日方如坐針氈。

白宮國家安全顧問歐布萊恩廿八日向華府智庫「大西洋理事會」表示，由於印度—太平洋地區攸關美國重大利益，堪稱全球經濟的引擎，因此，他和國務卿龐皮歐計畫在九月和十月，分別與同屬四方安全對話機制成員的日、印、澳官員舉行高層級會談，尋求透過國防和外交夥伴關係，維繫該區的安全和穩定。

他進一步強調，中國的強勢和咄咄逼人，美方全都看在眼裡，承諾不會捨棄長期奉行的原則，即全球的海洋通道和國際水域應維持航行自由，且這項原則同樣適用於太空和國際空域。

四方安全對話機制在二○一七年重啟，旨在深化安全防禦合作，並針對中國透過「一帶一路」倡議在印太地區的基礎建設計畫，商討替代方案。

美國國防部長艾斯培（美聯社檔案照）與日本防衛大臣河野太郎29日在關島舉行會談，一致反對中國以武力片面改變東海、南海現狀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法