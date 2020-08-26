千人計畫即間諜計畫 澳洲急查

「澳洲安全情報組織」早在今年五月就已警告澳洲多所大學，中國「千人計畫」可能會讓科研合作變成間諜行動，進而對澳洲國安構成威脅。 （路透檔案照）

2020-08-26 05:30:00

〔編譯黃靖媗、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕《澳洲人報》（The Australian）廿五日報導，「澳洲安全情報組織」（ASIO）早在今年五月就已警告澳洲多所大學，中國政府推動的「千人計畫」可能會讓科研合作變成間諜行動，進而對澳洲國家安全構成威脅。澳洲聯邦參、眾兩院「情報和安全聯席委員會」主席海斯迪（Andrew Hastie）已向國會提出要求，針對「千人計畫」展開「緊急」（urgent）調查。

報導指出，中國政府招募澳洲科學家與研究機構加入「千人計畫」，一旦加入，就必須服從中國法律慣例，並交出獲得的專利，但中國會提供參與者高額薪金與津貼。匿名澳洲國安官員指出，計畫通常會涉及「智慧財產權或技術移轉」等間諜活動。澳洲官方智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）研究員周安瀾（Alex Joske）也指出，「千人計畫」是個「由中國政府帶頭，有激勵措施、正式招聘制度，與國家等級策略的倡議」。

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國會執行調查 在野黨也同意

情報和安全聯席委員會代理主席柏恩（Anthony Byrne）強調，相關調查應由國會情報和安全聯席委員會執行，以便取得澳洲與美國當局的機密資料。這項提議已獲得執政的「自由黨—國家黨聯盟」（Liberal-National Coalition）與多名在野工黨議員支持。

澳洲教育部長特漢（Dan Tehan）也表示，教育部將向國會情報和安全聯席委員會，與參議院外交、防衛及貿易委員會提供簡報。ASIO也罕見地公開證實，已針對「千人計畫」向多所大學提供簡報。

在澳洲設逾57招募站

始於二○○八年的「千人計畫」，是中國大約兩百個試圖將海外人才與技術帶回中國的計畫之一，迄今已在全球各地招募約七千人，光是澳洲就有至少五十七個招募站。據報導，目前澳洲已有至少三十多名學者加入「千人計畫」或其他類似的中國政府招聘計畫，又或者曾將澳洲科學研究成果的智慧財產權讓渡給中國的大學。

日前高官推動禁用TikTok

與此同時，日本前經濟產業大臣、自民黨稅制調查會會長甘利明，也領頭組成黨內「規則形成戰略議員聯盟」，推動日本禁用中國短影音平台「抖音」海外版TikTok。甘利明接受《產經新聞》專訪時警告，大量情報在不知不覺中流向中國，是日本當前最大的問題；日本的網路安全性，相較於美國和英國等國組成的「五眼聯盟」，幾乎是幼稚園和大學生的對比，民間企業與大學的網路安全漏洞百出。

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