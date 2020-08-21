再補1刀 美中止與港引渡協議

中止與香港引渡協議的國家

2020-08-21 05:30:00

五眼聯盟+德法、芬蘭 全球累計8國

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國務院十九日表示，已告知香港，決定暫停或中止美、港引渡協議等三項雙邊協議。這使全球中止和香港引渡協議的國家已達八國，除德國與法國、芬蘭，其餘的英國、澳洲、紐西蘭、加拿大及美國，均為共享國際情報的「五眼聯盟」成員。對此，香港政府廿日發表聲明，「強烈」譴責美國政府不尊重雙邊乃至多邊主義的片面決定，應受國際社會譴責。中國外交部也回擊，決定香港暫停「港美刑事司法互助協定」。

中止減免港國際船運課稅

美國國務院聲明，暫停或中止的是美港逃犯移交和被判刑人移交等兩項引渡協議，以及對於從船舶獲得的國際營運收入減免課稅協議。國務院發言人歐塔加斯指稱，美國深刻關切「港區國安法」，該法已摧毀香港人的自由。美國總統川普七月已簽署行政命令，中止香港在美國法律下的特殊地位。

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港府在聲明中指稱，美國以香港為棋子，在中、美關係當中製造事端，港府對此表示強烈不滿及反對。相關協議並非美國對香港的優惠待遇，而是雙方經真誠談判達成的協議，讓港美居民及商界皆受惠。港府並提到，在港美引渡協議生效後，香港移交美國的逃犯為六十九人，美國移交香港的為廿三人，因此暫停協議對美國的執法工作可能會造成更大影響。此外，美國航運公司的營運成本亦將增加，可謂「害人害己」。香港將依據世界貿易組織（WTO）爭端解決機制採取相關行動。

中國外交部發言人趙立堅廿日則在例行記者會中，批評前述國家「完全從自己的政治私利出發」。若想藉此迫使中國政府改變立場，那是「作白日夢」。中國駐美大使館廿日發布新聞稿，指大使崔天凱十三日在美國智庫布魯金斯研究所指稱，中方「沒有」在等待十一月美國總統大選的結果。中方「只爭朝夕」，願意隨時隨地和美國現任政府合作。他並呼籲，兩國社會應該堅決防止「麥卡錫主義」回潮。

香港建制派智庫「香港政策研究所」研究員馮智政認為，由於相繼有外國對香港做出制裁等行動，將導致香港原較於中國其他城市獨有之處，例如「法制互換」或做為中西方橋樑角色，越來越被淡化。

川普稱讚黎智英為勇者

此外，川普十九日在白宮記者會上，稱讚因涉嫌違反國安法被捕、之後交保獲釋的香港壹傳媒集團創辦人黎智英為「非常好的紳士及勇者」，對他「致上最高的祝福」。這是川普一週內兩度提到黎。川普並重申，美國曾藉由給予各種獎勵，對香港實質補貼，讓香港的交易和商業得以成功，如今已全部收回。

為制裁中國強推「港區國安法」，美國國務院十九日宣布，暫停或中止引渡協議等三項美港雙邊協議。圖為六月間香港一名示威者抗議國安法遭警方逮捕。（法新社檔案照）

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