美國有感制裁 林鄭坦承「卡」住了

香港特首林鄭月娥坦承，美國的制裁確實讓她在使用信用卡、金融服務時感到不便。（美聯社）

2020-08-19 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國財政部本月七日宣布，制裁香港特首林鄭月娥等十一名損害香港自治的香港和中國官員。林鄭十七日接受中國中央電視台旗下「中國環球電視網」（CGTN）專訪時，坦承美國的制裁確實讓她感到些許不便，例如使用由美國公司提供的金融服務或信用卡時，可能會受到限制。但她強調，這種影響意義不大，她對獲得北京中央政府信任、落實港區國安法感到「非常光榮」。

鄧炳強躲制裁 更換房貸銀行

林鄭聲稱，她與其他港府官員將繼續他們的工作，不會被制裁打倒；美國對港制裁的理由完全是「無稽之談」，應該受到港人譴責，也希望其他國家的司法機關能做出獨立判斷。林鄭還說，愈多反對中國的人批評港區國安法，就愈能證明這部法律的有效性。

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香港媒體「香港○一」也發現，同在制裁名單中的香港警務處長鄧炳強，最近悄悄更換房屋貸款申貸銀行，從原本的匯豐銀行改為中國銀行（香港），但警方否認此舉與制裁有關。

在十八日的例行記者會上，林鄭重申美國的制裁措施不合理，尤其是涉及貿易部分，香港將在世界貿易組織（WTO）提出申訴。而在個人遭到制裁部分，林鄭說，她自從二○一七年出任特首後，就沒有再去美國，不去美國也不表示無法繼續為香港進行國際宣傳。

對於外界指控港區國安法被武器化，林鄭則強調，港區國安法雖然在某種程度上是「法治武器」，卻是為了「儆惡懲奸」。林鄭十八日還在「臉書」發文，紀念加入香港政府四十週年，指控隨著外國政府與政客對香港事務的無理指控及粗暴干預，外界對她的人身攻擊也提升到國際層次。

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