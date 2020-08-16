捍衛邊境國土 印度總理再嗆中巴

印度總理莫迪十五日在新德里紅堡舉行的印度獨立日慶祝活動上發表演說與校閱部隊，離去時還向場上大批為防範新冠病毒傳播而戴上口罩與保持社交距離的軍校生揮手致意。（美聯社）

2020-08-16 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕印度總理莫迪十五日在慶祝印度脫離英國殖民統治的七十四週年獨立日活動上發言時，再度就血腥邊境衝突對中國警告，指稱印度主權「至高無上」，任何覬覦印度主權領土的國家，就等著已經證明自身能力與英勇的印度軍方所做出的回應。

莫迪在演說中提及與鄰國的邊界爭議，指稱印度軍方會對任何覬覦印度主權領土的國家，以印度軍方自己的方式做出回應；印度的完整性至高無上，印度人與印度士兵的能耐，早已在拉達克表露無遺。莫迪發言時雖未直接點名在近期與印度爆發邊境領土衝突的巴基斯坦和中國，但他這番話被不少印度媒體解讀為就是在警告中巴。

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印度在今年五、六月分別於拉達克東部中印實際控制線以及印巴控制線，與中國、巴基斯坦部隊發生衝突，並傳出死傷，其中又以六月十五日在拉達克加萬谷（Galwan Valley）中印實際控制線的暴力對峙最嚴重 ，印方有二十名士兵死亡，中方也傳出有四十多人死傷。印度事後在拉達克進行軍演與部署戰鬥直升機，還禁用TikTok等中國App做為報復。

莫迪在演說中指出，仍記得拉達克的士兵在中印對峙中所做出的貢獻，並再次向在加萬谷衝突中殉職的印度軍人致敬。

將打造140萬人的強大軍隊

莫迪還說，印度與鄰國的關係和「安全、進步與信賴」息息相關；鄰國非僅是與印度共享地理、還應該要能心意相通，印度尊重與鄰國的關係，受到尊重的鄰國關係會變得更溫暖。此外，莫迪表示，印度將打造一支一百四十萬人的強大軍隊，推動印度的國防製造自力更生。在振興經濟方面，他承諾印度將投入一．四六兆美元進行基礎建設，吸引國際企業進駐。

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