美郵政警告 不保證大選選票及時送達

美國郵政上月底致函警告多州，年底的郵寄選票投遞作業可能延誤，導致選票無法被列入計算。圖為今年五月底賓州選務單位展示初選的郵寄選票。（美聯社）

2020-08-16 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國郵政（USPS）已致函全美四十六州與首府華盛頓哥倫比亞特區，表明有可能無法及時將年底大選的選票送達選民手中，意味即便選擇郵寄投票的選民依法寄回選票，也可能因美國郵政延誤投遞而無法被列入計算，平添十一月三日大選的不確定性。

華盛頓郵報指出，美國郵政法律顧問兼執行副總裁馬歇爾（Thomas J. Marshall）上月底發信，警告華府與另外六州可能會有少數選民的郵寄選票遭到延誤，但對包括密西根州、賓州與佛羅里達州等關鍵選區的另外四十州警告卻大升級，直言目前的郵政服務無法配合郵寄選票的請求、寄回或計票的最後期限。

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美國選舉接受以郵寄方式進行投票，已登記的合格選民得事先申請、透過郵遞取得選票，完成圈選後再寄回選務單位進行計票。美國的武漢肺炎疫情不但打亂今年大選程序，更促使爆量選民改採郵寄方式投票，估計某些州的郵寄選票數量將暴增十倍。尋求連任的川普總統反對郵寄選票，認為此舉有舞弊之虞。

華郵說，美國郵政早在川普欽點自家人馬德喬伊（Louis DeJoy）出任郵政管理局長之前，就研擬對各州提出延誤投遞郵寄選票的警告，似乎暗示延誤與川普政府無關。不過，德喬伊上台後以撙節成本為由，大舉改革美國郵政運作，像是減少郵局工時（午休暫停服務一小時、取消晚間延長服務）以及在全美各地裁撤藍色的路邊收件郵筒，導致郵務處理速度變慢，甚至影響郵寄投票。

其中裁撤郵筒之舉引發川普政府企圖阻撓選民寄回選票的疑慮，民主黨人更痛批是壓迫選民。美國郵政西區發言人史波俊十四日晚間表示，西岸至少十六州的裁撤郵筒行動已延至大選之後；但美國郵政總部發言人福魯姆不願證實此暫停令是否遍及全國，也不願就西岸的暫停令發表評論，僅稱裁撤是根據郵筒收件量多寡的例行工作。

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