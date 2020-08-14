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    中國轟6J首赴永興島 印度洋迎美國B2

    華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）旗下「亞洲海事透明倡議」（AMTI）二○一七年十一月拍攝的衛星影像顯示，中國在永興島停放兩架多用途運輸機「運8」（美聯社檔案照）。

    華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）旗下「亞洲海事透明倡議」（AMTI）二○一七年十一月拍攝的衛星影像顯示，中國在永興島停放兩架多用途運輸機「運8」（美聯社檔案照）。

    2020-08-14 05:30:00

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國國防部上月卅日公開宣告戰略轟炸機轟6系列最新款轟6J在南海展開晝夜高強度訓練後，美國網站「驅動」（The Drive）十二日報導，從中國網路訊息發現，中國人民解放軍已在本月把轟6J部署在南海永興島。與此同時，美國國防部長艾斯培十一日宣告，美方已部署三架匿蹤戰略轟炸機B2在印度洋上的迪亞哥加西亞島。

    永興島為中國自稱擁有廿個島礁的西沙群島最大島，設有中國在南海的行政暨軍事總部。「驅動」網站刊出中國網路流傳的照片，顯示至少一架無武裝的轟6J在永興島上正接受工作人員檢查。報導指出，此一前進部署是中國在南海擴大「反介入／區域拒止」戰略的一環，直言中方在南海的軍力大幅提升，進一步削弱外國軍力在南海的自由行動能力。

    在此同時，美軍把三架隸屬於密蘇里州懷特曼空軍基地第五○九轟炸聯隊的B2轟炸機，部署到迪亞哥加西亞島。該島是英屬印度洋領地首府所在地，島上擁有一座英國軍事基地，但該基地的主要功能就是擔任美軍後勤和打擊樞紐。B2從懷特曼空軍基地飛往南海原先需要十二小時，從夏威夷飛往南海要八小時，但進駐該島後，時間將縮短到五小時。

    華盛頓觀察家報（Washington Examiner）指出，目前五○九轟炸聯隊在基地內有十二架B2，從部署架數可看出美國不認為美中之戰迫在眉睫，只是在戰術上展示美方已做好打擊中國人民解放軍及其地面控制中心的準備。

    圖為美國一年前部署在英國的B2幽靈匿蹤轟炸機（歐新社檔案照）。

    圖為美國一年前部署在英國的B2幽靈匿蹤轟炸機（歐新社檔案照）。

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