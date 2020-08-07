美乾淨網路擴大 5大領域踢除中國APP

美國國務卿龐皮歐5日在國務院記者會上宣布針對中國科技公司的「乾淨網路」行動。（法新社）

2020-08-07 05:30:00

杜絕有資安疑慮APP

〔編譯管淑平／綜合報導〕3週前才宣布制裁中國網路設備製造商「華為」的美國政府，再下重手，5日國務卿龐皮歐宣布擴大「乾淨網路」行動，從5個層面廣泛打擊中國科技公司取用美國數位資料，包括要求將中國「不受信任的」應用程式（APP）從美國的數位平台下架，以及對中國雲端運算公司在美國營運設限。龐皮歐特別點名中國短片分享軟體「抖音」海外版TikTok，以及即時通訊軟體「微信」（WeChat）是「重大威脅」。

龐皮歐聲明指出，美國會禁止「威脅我國隱私、散布病毒以及散播官方宣傳和假資訊」的中國應用程式，也呼籲美國軟體業者不要讓中國華為和「其他不受信任的」行動裝置製造商的設備內建或者能夠下載安裝其軟體，「母公司設於中國的TikTok、微信和其他應用程式，是對美國公民個資的重大威脅，更不用說充當中共內容審查的工具」，「我們不希望企業成為華為侵犯人權，或者（中國共產黨）監控機器的共犯」。

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籲中止授權中國電信

除了行動通訊應用，「乾淨網路」計畫也涵蓋海底數據纜線、雲端運算等議題。龐皮歐呼籲聯邦通訊委員會（FCC）撤銷、中止授權中國電信以及其他3家行動通訊供應商連接美國的跨國電信服務，但是未指明另外3家業者；國務院也正在設法確保中國無法入侵連結美國與全球網際網路的海底電纜傳輸的資訊。

超過30國和地區支持

他說，「乾淨網路」計畫已經受到全球超過30個國家和地區支持，「我們在保護美國人最敏感的個人資訊，以及我國企業最寶貴的智慧財產，包括（新型冠狀病毒）疫苗研究，不被阿里巴巴、百度、中國移動、中國電信和騰訊等這類公司經營的雲端系統取用」。

這是美國政府在數位領域反制中國竊密、數位資料武器化的最新行動，龐皮歐並未說明執行細節。彭博報導指這些措施不具約束力，不過，反映出華府更廣泛、並加速限制中國科技公司進入美國市場和消費群。

中動怒反批美荒謬

中國外交部長王毅5日批評「美國在全世界竊聽、監控其他國家」，沒有資格打造「乾淨國家聯盟」；外交部發言人汪文斌6日在例行記者會上，反指美國「自身滿身污跡，卻大談什麼『乾淨網路』，純屬荒謬可笑」。

美國智庫「傳統基金會」科技政策中心主任基欽（Klon Kitchen）說，儘管微信在美用戶比TikTok少，但是構成的威脅相同，「中共政府將它們當作『政權的延伸』」；人權組織「公民力量」創辦人楊建利表示，據他了解，微信總部有中共公安部門進入監控訊息，用戶幾乎被「置於中共的監控之下」。目前還不清楚美國政府是否將比照TikTok完全封鎖微信。

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