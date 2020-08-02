美將封殺TikTok 微軟加速收購

美國總統川普透露，將下令禁止中國抖音海外版TikTok在美運作。（彭博）

2020-08-02 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國手機短影片分享平台「抖音」海外版TikTok，被美國政府質疑與北京當局分享用戶資訊，引發安全疑慮。美國總統川普七月卅一日表示，他最快會在美國時間八月一日下令封殺TikTok。此外，川普也不排除要求TikTok母公司、中國科技巨擘「字節跳動」（ByteDance）拆售業務，且美國微軟公司已就收購一事展開談判。

之前收購美案也在審查

川普七月卅一日赴佛州前在「空軍一號」上向媒體表示，「有關TikTok的問題，我們將在美國禁止他們運作」，並表明最快八月一日就會援引「國際緊急經濟權力法」或發布行政命令加以實行。外電指出，美國財政部轄下負責審查涉及國家安全外資收購交易的外來投資委員會（CFIUS），正在審查字節跳動公司收購美國影音平台Musical.ly、並改名TikTok的交易案，預計數日內就會有結果。

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APP面臨下架 也拉不到廣告

前美國國家安全局（NSA）總顧問貝克（ Stewart Baker）指出，若川普頒布行政命令全面禁止TikTok在美運作，代表沒有任何美國公民可在該公司工作，應用程式商店不得上架該程式，廣告商也不得下廣告，對該公司將具摧毀性。川普則強調，還有很多選項，將視情況發展做決定。

收購金額達數十億美元

知情人士透露，川普也在考慮援引國際緊急經濟權力法，下令字節跳動公司拆售TikTok所有權，且最有可能由微軟公司收購，金額將達數十億美元，屆時微軟可在社群平台上與擁有YouTube的Google及臉書競爭。華爾街日報指出，對美方來說，此舉可解除該程式安全疑慮，也可抵銷使用該程式數百萬美國民眾的反彈。據悉，微軟、字節跳動和白宮方面已在談判交易，可能三日就會有結果，惟川普坦言，他並不贊成由美國企業買下TikTok的做法。

難逃北京要求用戶審查

TikTok執行長梅爾（Kevin Mayer）近日發表聲明強調，該公司將致力於透明的數據蒐集和分享。然而，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）科技和公共政策計畫主任路易斯（James Lewis）認為，雖然他相信使用TikTok的安全風險「趨近於零」，但其母公司字節跳動確實可能面臨北京當局施壓要求進行用戶審查，因此要求該公司分拆業務出售很合理。

美國軍方和海岸防衛隊先前已全面禁止在政府相關裝置下載使用TikTok，五角大廈去年也以安全疑慮為由，要求職員移除該程式。印度政府更在上月以國安和國民隱私風險，禁止國內使用TikTok、微信、百度等數十種中國應用程式。

TikTok被美國多個政府部門質疑與北京政府分享用戶資訊，面臨被美方禁用的困境。（歐新社檔案照）

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