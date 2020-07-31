港選舉奧步 泛民12人被DQ

泛民派12人被DQ

2020-07-31 05:30:00

黃之鋒：無異於選舉舞弊

〔編譯張沛元／綜合報導〕至少十二名參與香港立法會選舉的泛民派候選人，卅日遭香港特區政府指派的「選舉主任」裁定提名無效（disqualified，DQ），理由是支持港獨、反對港區國安法與挾洋自重，以致無法妥善履行立法會議員職務，且不排除未來會有更多人遭DQ。二度被DQ的香港前本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒表示，此番DQ規模超乎預期，無異於選舉舞弊，必將引發國際關注。前港督彭定康則說，如今在香港「相信民主」已是違法行為。

確定被DQ的泛民派人士，除了前述的黃之鋒，還有民主派第二大政黨公民黨的楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒與鄭達鴻，本土派政黨「熱血公民」的鄭錦滿，以及岑敖暉、袁嘉蔚、梁晃維、何桂藍、劉頴匡與梁繼昌，其中楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒與梁繼昌四人是尋求連任的現任立法會議員。這些被DQ的泛民派候選人大多曾於日前接獲各自參選選區的民政事務專員（港府指派、決定候選人能否參選的選舉主任）來函，要求他們限期就自身政治立場做出答覆。

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港府卅日午後發表聲明，證實有十二名被提名的候選人因不符合「立法會條例」規定而遭選舉主任裁定提名無效。港府對此決定表示支持，並列出支持港獨、反對港區國安法、尋求外國政府或政治組織干預香港事務、表明意圖以行使立法會議員權力來無差別的否決任何政府議案，以及拒絕承認中華人民共和國對香港行使主權的這五類參選人，不可能真誠擁護香港基本法與履行立法會議員職責。

取消標準被視為秋後算帳

選舉主任的DQ標準被視為秋後算帳。例如，雨傘革命學生領袖、現任香港區議員岑敖暉被DQ的理由，就是岑敖暉今年二月時赴丹麥籲請有關機關盡快以「全球馬格尼茨基人權問責法」制裁港府官員，以及在港區國安法落實後的今年七月中旬發表聲明反對。

去年十月參選香港南區區議員被DQ、如今轉戰立法會議員又被DQ的黃之鋒說，這次DQ規模超出所有人的預計範圍，港府大規模DQ無異於選舉舞弊，國際必看在眼內，之後要藉疫情延後選舉也不意外，立法會恐將淪為一九九七年香港主權移交前由北京親手扶植的臨時立法會2.0版，被降格成中國人大舉手機器會議。

彭定康：「相信民主」已經違法

香港公民黨主席梁家傑指出，港府做法是「欲加之罪」，DQ通知函「在歷史留下最大笑話」，相信市民對「一國兩制」已不存在不會再有懸念。被DQ的何桂藍說，香港民主運動終於迫使中共「撕下最後一點偽裝」，「反抗是求生唯一出路」。末代港督彭定康則指DQ是對民主派的政治肅清，「相信民主」已經違法，這是警察國家才會出現的行為。

至少十二名香港泛民派人士卅日被選舉主任取消參加立法會選舉的資格。其中四名公民黨候選人鄭達鴻（右）、郭榮鏗（右二）、楊岳橋（右四）與郭家麒（右五）為此召開記者會。（美聯社）

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