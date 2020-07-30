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    東海緊張 美軍司令百分百挺日

    圖為日本海上保安廳巡邏船在釣魚台海域警戒。（路透檔案照）

    圖為日本海上保安廳巡邏船在釣魚台海域警戒。（路透檔案照）

    2020-07-30 05:30:00

    〔駐日特派員林翠儀／東京廿九日報導〕中國船艦連續逾百日在釣魚台列嶼海域航行，並持續入侵日本領海或騷擾日本漁船。由於中國將於下月中解除東海禁漁令，緊張情勢可能進一步升高，駐日美軍司令施奈德廿九日強調，美國百分之百力挺日本，美軍可協助日本監視中國船艦在釣魚台海域「空前的侵犯行為」。

    中國趁各國忙於應付武漢肺炎疫情之際大肆擴張海上勢力，除南海外，中國海警船也在東海釣魚台海域連續航行超過百日，其中還不乏武裝船艦。由於中國將於八月十五日解除東海禁漁令，屆時中國大型漁船可能在海軍、海警船和海上民兵的護航下進入此一海域，緊張情勢可能進一步升高。

    日本政論家長谷川幸洋指出，中國政府看準日本政府窮於應付疫情，下一步很可能以入侵釣魚台，轉移美國對南海施加的壓力。施奈德重申美國力挺日本的立場，將中國船艦進入釣魚台海域視為挑戰日本管轄權的行為，強調有必要透過多國合作，阻止中國在南海及東海的過激行徑。中國外交部則在例行記者會上回應，強調釣魚台及其附屬島嶼為中國領土，呼籲各方維護區域穩定。

    日跨黨派聯盟 提案制裁中

    與此同時，日本跨黨派國會議員廿九日成立「對中政策相關議員聯盟」，將在國會提出人權法案，一旦香港發生人權迫害事例，可對相關加害者發動凍結資產等制裁。這個挺港人團體是由前防衛大臣中谷元召集，並擔任共同代表，出席成立記者會的議員，包括來自執政自民黨、在野的立憲民主黨、國民民主黨和維新之會等約卅人。會中還播出流亡英國的前香港本土派政黨「香港眾志」創黨主席羅冠聰的錄影片段，呼籲日本政府取消邀請中國國家主席習近平訪日。

    中谷元表示，中國強推國安法侵犯港人自由與人權，日本身為亞洲一員，為保護人權與民主，將全力支援香港。未來該團體將要求日本政府放寬港人留日工作簽證申請條件，並延長港人免簽證留日期限，也將就「特定人權侵害問題」提案立法，一旦港人遭到迫害，日本政府和國會將展開調查，對相關加害者採取凍結資產、禁止入境及遞解出境等制裁。

    駐日美軍司令施奈德（Kevin Schneider）二十九日強調，美軍可協助日本監視中國船艦在釣魚台海域「空前的侵犯行為」。（美聯社）

    駐日美軍司令施奈德（Kevin Schneider）二十九日強調，美軍可協助日本監視中國船艦在釣魚台海域「空前的侵犯行為」。（美聯社）

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