歐盟撐港 限制鎮壓設備出口

歐盟理事會28日達成共識，27個會員國共同對香港的權利與自由表示關切。圖為本月1日香港主權移交23週年遊行，鎮暴警察全身武裝配備面對示威者。（美聯社檔案照）

2020-07-30 05:30:00

將放寬對港庇護、移民、簽證限制

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕歐洲聯盟廿八日宣布，歐盟廿七個會員國皆同意德國與法國的提案，將限制出口可能被政府用於內部鎮壓、攔截國內通訊或網路監控的設備至香港。此外，歐盟也將放寬對香港的庇護、移民、簽證限制，發展與香港學生、大學合作的獎學金及學術交換計畫，並且進一步支持香港民權團體。

歐盟各國外長在聲明指出，歐盟對六月底上路的香港國安法表達「嚴重關切」，重申歐盟對香港在一國兩制基礎下保持高度自治的支持，並且特別關切港人原本應被保障至二○四七年，如今卻被削奪的權利與自由。但聲明並未詳述具體規範將如何實施，也未提及任何進一步的制裁措施。

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德外長：中港將一視同仁

德國外長馬斯（Heiko Maas）表示，香港國安法上路，代表在涉及可用於鎮壓的設備出口時，香港與中國不再有差別，德國會立刻取消出口軍用設備與特別敏感的軍民兩用設備至香港，並一視同仁地對待香港與中國其他地區。馬斯也指出，在與中國這種強權來往時，若要保持自身價值與準則，歐盟就必須一致對外。

中國駐歐盟使團廿九日發布聲明，強調只有中國人與香港人有權針對一國兩制發表意見，歐盟沒有資格說三道四，呼籲歐盟停止以任何方式干涉香港事務與中國內政，尊重中國在國安問題的立場。中國外交部也於廿八日宣布，為反制加拿大、澳洲、英國單方面暫停與中國的引渡協議，中國也將暫停與上述國家的引渡協議及刑事司法互助協定。

法建議聯國組觀察團訪疆

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）上週曾在法國國會提及中國新疆的維吾爾族遭受拘留、失蹤、強迫勞動、強制絕育等對待，遭中國外交部否認。對此，勒德里安廿八日再度於國會中提及維吾爾族權益，表示既然中方認為他的指控沒有根據，那他建議在聯合國人權高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）的主持下，組織一支由獨立觀察員組成的觀察團，親自至新疆訪問並評估當地人遭遇的實際情況。

已退出歐盟的英國雖然無法參與歐盟的共同聲明，但英國外相拉布也於廿八日，與中國外長王毅通電話，表達英國相當關注九月的香港立法會選舉，強調中國必須重建在國際社會間的信任，並敦促中國在新疆履行人權義務。

歐盟理事會廿八日達成共識，廿七個會員國共同對香港的權利與自由表示關切。圖為本月一日香港主權移交廿三週年遊行，鎮暴警察對示威者噴灑胡椒噴霧。（法新社檔案照）

歐盟理事會廿八日宣布，將限制出口可能被用於監控、鎮壓行動的設備至香港。圖為比利時布魯塞爾的歐盟執委會總部。（路透檔案照）

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