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    美高官改稱習總書記 不再稱國家主席

    美國國務卿龐皮歐廿三日在加州「尼克森總統圖書館」發表「共產中國與自由世界的未來」演說時，用「總書記」的中國共產黨職稱稱呼習近平。（歐新社）

    美國國務卿龐皮歐廿三日在加州「尼克森總統圖書館」發表「共產中國與自由世界的未來」演說時，用「總書記」的中國共產黨職稱稱呼習近平。（歐新社）

    2020-07-26 05:30:00

    〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐廿三日在加州「尼克森總統圖書館」發表「共產中國與自由世界的未來」演說時，用「總書記」的中國共產黨職稱稱呼習近平，而非英語世界通常愛用的國家主席，引起外界注意。香港《南華早報》廿五日報導， 分析家表示，如此刻意改變是一個跡象，可能旨在瓦解他統治中國的正當性，挑撥中共和中國人民，並喚起一種昔日的冷戰時代氣氛。

    習近平有三個正式的黨官職頭銜：中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席。儘管如此，中國正式的公文書以及新華社等官方媒體，仍總是先稱總書記，或將該職稱排在最前面。

    威權獨裁 無統治中國正當性

    二○一八年及一九年多數時間，龐皮歐均稱習近平為主席，但隨著美中關係急轉直下，近一個月來，龐、聯邦調查局長瑞伊、司法部長巴爾及國家安全顧問歐布萊恩均已改稱習為總書記。廿三日是龐本月第十五次使用該稱呼。

    美國國會授權成立的「美中經濟與安全審查委員會」（ＵＳＣＣ）主席孔榮白指稱，習近平不是民主自由政體意義下的總統，而是威權獨裁者。在ＵＳＣＣ最新年度美中經濟關係報告中，不再稱習為主席，而是用總書記，這才是他的權力來源。

    ＵＳＣＣ在對中立場上明顯比美國主流意見更為鷹派，其與美國行政部門的調整用詞，代表強硬對抗中共政權的做法，越來越對華府胃口。一名美國官員向南早說，調整用詞讓人不會對中共的本質抱持自欺欺人態度。美國智庫「外交關係協會」亞洲研究主任易明說，這種做法旨在將中國歷史、文化、人民，與中華人民共和國、中共區分開來。白宮想儘可能傳達它只是不支持中共，但支持中國人民的印象。

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