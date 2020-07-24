白宮鷹派硬起來 關館嗆中兼助選

中國駐美國休士頓總領事館被下令限期關閉後的22日，館外出現若干試圖與館方人員聯繫的民眾。（法新社）

2020-07-24 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國媒體廿三日指出，川普政府突如其來下令關閉中國駐休士頓總領事館，凸顯以國務卿龐皮歐為首的中國政策鷹派，已在行政部門內占上風；此外，既能彰顯川普政府硬起來、但又不至於構成嚴重衝突的閉館令，還具有拉抬川普連任選情的功效。

彭博指出，川普政府內部對中強硬與合作兩派的角力不斷，川普直到去年仍不願意順應強硬派建議對中採取懲罰性措施。儘管華府在今年初武漢肺炎全球大流行以前已對中國不假辭色，但當時的中國政策仍相當狹隘。

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擴大戰線 政策全面反擊

相較之下，如今美國不但廣闢反中戰線，更在所有政策領域上對中做出更強硬的反擊；閉館事件充分顯示主張對中硬起來的鷹派已佔上風，龐皮歐帶領的外交顧問將對中政策推向數十年來的敵對巔峰，其結果就是採取一連串的制裁、限制與譴責，最後在閉館決定達到最高點。

這支堅信美中在根本上格格不入也無法並存的反中國家隊，除了主要擘劃人龐皮歐與副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger），還有國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell），以及兩名出身美國學界的中國學者─龐皮歐的首席中國政策顧問余春茂與龐皮歐的科技顧問蔣濛。

這支龐皮歐團隊憑藉川普的縱容對中國展開史無前例的攻擊，甚至成功動員白宮國家安全顧問歐布萊恩、聯邦調查局長瑞伊與司法部長巴爾等資深官員齊聲嗆中。

至於美國有線電視新聞網（CNN）則質疑華府下令閉館背後的政治動機，認為此舉明顯是項莊舞劍，目的在於讓外界覺得川普政府對中國夠強悍，藉由抗中來激發川普政治基本盤的熱情，提振稍嫌疲軟的川普連任選情，但又不至於導致美中爆發重大衝突。

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