721元朗事件週年 香港警暴依舊
2020-07-22 05:30:00
香港「元朗721白衣人襲擊事件」21日滿一週年，為防再有示威事件發生，大批港警在元朗各處戒備。在去年事件中遇襲受傷的民主黨立法會議員林卓廷連同多名當日傷者，原本要在元朗地鐵站外舉行記者會，但馬上被港警依違反限聚令包圍控制，一名女性示威者也遭到強力制伏；另外在元朗商城的抗爭行動中，近百名記者被警方以封鎖線包圍並檢查證件，有民眾被盤問後遭到拘留。（美聯社）
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香港「元朗721白衣人襲擊事件」21日滿一週年，為防再有示威事件發生，大批港警在元朗各處戒備。在去年事件中遇襲受傷的民主黨立法會議員林卓廷連同多名當日傷者，原本要在元朗地鐵站外舉行記者會，但馬上被港警依違反限聚令包圍控制，一名女性示威者也遭到強力制伏；另外在元朗商城的抗爭行動中，近百名記者被警方以封鎖線包圍並檢查證件，有民眾被盤問後遭到拘留。（美聯社）
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