中國口罩廠助共為虐 疑強迫維族投入產製

紐約時報踢爆，中國口罩廠商涉利用新疆勞動力生產口罩，且不少銷往歐美地區。（路透檔案照）

2020-07-21 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國利用武漢肺炎大流行在全球推動「口罩外交」，短時間內生產出口罩等大量防疫用品。然而，紐約時報十九日發布調查報導披露，不少中國廠商疑似透過政府針對新疆維吾爾族穆斯林規劃、被外界抨擊為「勞改營」的勞動計畫，強迫維族勞動力投入產製口罩。

新疆口罩廠激增 至少17家配合勞改計畫

紐時查閱上百件影片、照片、政府文件、出口數據和官方媒體報導後發現，在疫情爆發前，中國國家藥品監督管理局的數據顯示，新疆地區只有四家公司生產醫療級防護設備，但截至上月卅日已暴增為五十一家，其中至少十七家與中方的「勞動計畫」有關。該計畫會安排維族和其他少數民族到工廠與服務業工作，官媒將該計畫美化成「滅貧措施」，但一直被國際社會質疑違反人權。

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維族工人被要求學中文、表明效忠中國

據了解，透過新疆「勞動計畫」生產防護設備的廠商，主要是供應中國市場所需，但新疆以外幾家使用維族勞動力的廠商也會向國外出口。例如，湖北海星衛生用品公司曾向美國喬治亞州出口口罩，由當地醫療用品公司MedWay簽收；而在海星公司裡，就有逾百名從新疆調派過去的維族人士，他們除了被要求學習中文，還必須在每週的升旗典禮上表明效忠中國。

另外，同樣外銷口罩的江西美寶利集團雖然聲稱沒有聘用新疆工人，但紐時從中國官媒報導中發現，該公司內部至少有四分之一的員工為維族人，且他們同樣必須學習中文、每日在升旗典禮上表態效忠，工廠旁的員工宿舍內還被貼滿「中華民族一家親、同心共築中國夢」等愛國口號。該公司至少出口七十萬枚口罩，主要銷往歐洲，少部分銷往拉丁美洲。

加州大學柏克萊分校的「人權調查實驗室」和「維吾爾人權計畫」也透過數十部影片和報導，追查到新疆的勞動力轉移現象；而且，從工人分配狀況及拒絕合作時所面臨的懲罰來看，他們的勞動往往並非出於自願。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）人權倡議主任萊爾（Amy K. Lehr）指出，強迫人們前往他們不想去的工廠工作，在國際法上可被視為強迫勞動。

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