中、美「雙法夾擊」 跨國銀行左右為難

路透指出，匯豐控股等多家跨國財富管理公司正在審查客戶的民主運動背景，以免遭受「港區國安法」波及。圖為香港鎮暴警察日前在匯豐銀行外駐守，防止示威者衝撞。（彭博檔案照）

2020-07-21 05:30:00

畏懼港國安法 審查客戶「政治風險」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在香港因「港區國安法」實施而人心惶惶之際，路透廿日獨家引述六名銀行業界消息人士報導，多家跨國財富管理公司正在審查其香港客戶，是否與香港二○一四年「佔領中環」以來的民主運動有關，避免自身成為國安法的懲罰目標，此舉可能導致相關客戶被限制金融服務；又因美國制定「香港自治法」，參與推動港區國安法的中國和香港官員也在審查之列。

配合美「港自治法」 須拒特定中港官員

據報導，被點名的財富管理公司包括瑞士信貸集團、匯豐控股、瑞士寶盛集團及瑞銀集團等，他們正在擴大審查客戶是否與政治活動或政府有關聯，並對客戶提出額外的審查要求。部分公司的審查還會涉及客戶與其親友近期在公共場合、媒體及社群平台上的言論，若客戶被認定具有政治風險，恐怕較難或完全無法獲得銀行服務，取決於銀行對客戶的財富來源及金融交易的審查結果。

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一家資產逾兩千億美元的財富管理公司指稱，在某些個案中，對客戶的審查可能會追溯自二○一四年「佔中」運動以來的政治立場。每年負責主辦六四天安門事件紀念燭光晚會的「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）主席何俊仁對此指出，他擔心像他這樣的人「接下來可能會面臨諸多難題」，「除非停止在香港所有的金融和銀行活動，否則能做的事情並不多」。

一名財富管理公司高層還透露，在「港區國安法」實施數日後，公司內部的風險管理團隊曾參考香港媒體的報導，列出香港「十大民主派人士」名單，並經內部評估發現，名單內的人都與公司沒有業務往來，「管理層頓時鬆了一口氣」。一名基金管理人還推測，金融界之後的審查應該會愈來愈多，即使是溫和派的民主派人士開戶或投資，銀行方面也可能會「審核得比較久，考慮得比較多」。

另外，相關審查行動亦適用於參與推動「港區國安法」而可能受到美國以「香港自治法」制裁的中港官員。南華早報指稱，若在美國註冊的銀行被發現與美方制裁名單上的人士有業務往來，可能面臨鉅額罰款或制裁，非美國註冊的銀行則可能被切斷美元結算體系，高階主管還可能被禁止入境美國。不僅如此，若銀行順從美國對中港官員的制裁，又可能構成違反「港區國安法」。

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