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    英中止香港引渡協議 實施武器禁運

    針對中國強推「港區國安法」，英國二十日宣布將中止和香港的引渡協議；香港民眾十九日在新界元朗區抗議時，遭警方噴灑胡椒噴霧驅離。（路透）

    針對中國強推「港區國安法」，英國二十日宣布將中止和香港的引渡協議；香港民眾十九日在新界元朗區抗議時，遭警方噴灑胡椒噴霧驅離。（路透）

    2020-07-21 05:30:00

    五眼聯盟 剩紐西蘭尚未跟進

    〔編譯茅毅、黃靖媗／綜合報導〕英國外交大臣拉布二十日在國會下議院宣布，英國將採取「必要且符合比例」的措施，立即且無限期地中止與香港的引渡協議。英國是中國強推「港區國安法」以來，繼加拿大、澳洲和美國（尚未正式宣布）後，第四個決定採取這類措施的國家。情報共享聯盟「五眼聯盟」（ＦＶＥＹ）成員中，目前僅剩紐西蘭還在考慮是否跟進。

    拉布指出，香港國安法明顯違反「中英聯合聲明」，大幅改變支撐英國與香港引渡協議的關鍵假設。他還宣布針對中國的武器禁運，將擴大至香港，英國企業未來不得出口可能致命的武器至香港，包括若干也許會被中國政府用來鎮壓香港民眾的武器。他表示，除非有清楚和強力的保障，否則英方不會考慮解除前述措施，以免英港引渡協議在國安法下遭到濫用。

    必要且符合比例 無限期中止

    拉布十九日在英國「天空新聞網」（Sky News）節目中被問到，當前的英中關係是否仍處於英國前首相卡麥隆二○一五年所稱的「黃金時代」時，直言「這不是我會用的說法」。

    在拉布做出前述聲明前，英國首相強森二十日表明，英方關切香港正在發生的事情，「我們必須考慮人權、香港人參與民主程序的權利，以及旅居英國的港人」。

    中國回嗆 必將堅決有力回擊

    拉布十九日強調，英國想要「正面」的英中關係，但「我們打算依循英國的國家利益」；在中共政權對維族做出「惡劣、極其嚴重的侵害人權」、國安法違反「中英聯合聲明」等行為後，英中關係不可能照舊。對此，中國駐英國大使劉曉明揚言，若倫敦當局對中國任何人實施制裁，中方必將「堅決有力地回擊」。他聲稱，美國制裁中國官員，中國就制裁美國議員和官員，「我不想看到這樣的針鋒相對，在中英關係上發生」。

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