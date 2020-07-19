華為搶非洲5G 疑行賄議員被警錄下

半島電視台取得的監視器影像顯示，涉行賄議員的政客恩僑澤，在一處小鎮加油站與行賄主謀見面。（取自自由亞洲電台網站）

2020-07-19 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國電信鉅子華為在被英美等西方國家抵制之際，正加速進軍第三世界國家。總部位於卡達的半島電視台（Al Jazeera）調查小組近日獨家披露，非洲國家納米比亞首都溫荷克市一名議員向警方報案，指同黨同僚試圖以金錢利誘她，要她放棄反對華為參與該市第五代行動通訊網路（5G）建設。她在警方協助下安裝竊聽器，錄下對方行賄情況。雖沒有證據顯示華為直接主導行賄，但已讓華為形象再次蒙上陰影。

納米比亞議員報警揭發

納米比亞溫荷克市市議員、主要反對黨「民主進步聯盟」（RDP）秘書長科尼利厄斯（Brunhilde Cornelius）在六月十九日的書面證詞上，指黨內的選舉事務主任恩僑澤（Nicanor Ndjoze）曾在五月十二日向她表示，只要她放棄反對該市與華為公司簽署一項諒解備忘錄，獨家授權華為發展5G網路基礎建設，她就能獲得最多卅六萬美元（逾一○七○萬台幣）；且這筆交易還附贈另一筆二四○萬美元（逾七一五○萬台幣）紅利金，可提供給所有潛在受益人。

請繼續往下閱讀...

放棄反華為 可獲逾千萬

科尼利厄斯指出，恩僑澤聲稱是代替其姪子、溫荷克市資訊及通訊技術局局長坎德吉里奧穆尼（Reckliff Kandjiriomuini）提出前述條件，並指與華為的合作正是由姪子牽頭。科尼利厄斯隨即向警方揭發行賄一事，警方也為她張羅隱藏錄音設備。果不其然，坎德吉里奧穆尼馬上提出見面，並在五月廿日由恩僑澤開車，載送科尼利厄斯到市郊的一處加油站。恩僑澤還在途中保證，「我們可以信任的本地人」將與華為設立合資公司，要她「放輕鬆」。

半島電視台取得的監視器畫面證實，恩僑澤和科尼利厄斯確實在當天的下午四時四十四分抵達加油站，坎德吉里奧穆尼則在十分鐘後現身。恩僑澤和坎德吉里奧穆尼先在車外交談，隨後才一起駕車前往該市安維斯水庫附近的隱蔽啤酒花園，且一路上竭盡所能避人耳目。在交談中，坎德吉里奧穆尼聲稱自己是與華為交易的主要推動者，這筆交易「將讓在場所有人受益」，只要市府與華為順利簽署備忘錄，科尼利厄斯就會收到錢。

科尼利厄斯指自己把警方提供的錄音設備置於帽子和內衣裡，才錄下行賄過程，但半島電視台無法證實錄音檔案是否存在。至於坎德吉里奧穆尼也駁斥相關指控，並反過來指控科尼利厄斯「有理由歪曲情況」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法