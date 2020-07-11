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    拿美金替中國做事 中籍教授被捕

    美國俄亥俄州立大學醫學院的中國籍專家鄭頌國參與中國「千人計畫」，涉嫌拿美國錢辦中國事，五月廿二日在美登機返中前被捕。（取自網路）

    美國俄亥俄州立大學醫學院的中國籍專家鄭頌國參與中國「千人計畫」，涉嫌拿美國錢辦中國事，五月廿二日在美登機返中前被捕。（取自網路）

    2020-07-11 05:30:00

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國司法部九日聲明指出，俄亥俄州立大學（ＯＳＵ）醫學院風濕病學及免疫學五十七歲中國籍專家鄭頌國（見圖，取自網路），於五月廿二日在阿拉斯加州的安克拉治準備登上返中班機時被捕，他是兩年前引發美方關注而趨低調的中國海外高層次人才引進「千人計畫」一員，涉嫌把美國衛生研究院（ＮＩＨ）多達四一○萬美元（約台幣一．二二億元）研究補助用來幫中國辦事。

    七年前加入千人計畫 返中前被逮

    此乃俄州南區法院近期辦理的第三宗知識產權非法輸中案件，九日開庭正式起訴，法官認定此人有潛逃之虞，拒絕保釋。法官認為，鄭頌國因美方雇主已開始起疑，當時正準備逃回母國。

    司法部聲明點出，鄭頌國與中國有「強大連結」，自二○一三年起參與「千人計畫」，投身一項「複雜的陰謀」，運用ＮＩＨ近四一○萬美元補助來拉拔中國風濕病學及免疫學領域研究，但他未誠實以告，涉嫌欺詐聯邦資金罪；在他受聘於ＯＳＵ等美國大學的同時間，他也保有中國的工作卻對美方說謊，又犯虛假陳述罪。兩罪分別可判十年與五年有期徒刑。

    從網路上可搜尋到的資料來看，廣東唯泰生物科技有限公司兩年前聘他擔任首席科學家時，的確以「國家千人計畫專家」稱之，還對他悠遊中美兩國學術圈一事有不少著墨。

    美國司法部助理部長德默斯（John C. Demers）和美國聯邦調查局反情報助理主任科勒（Alan E. Kohler）一致表示，這是另一起具有「千人計畫」成員與美國大學教授雙重身分的案例，美國納稅人成了最大受害者，因來自美國稅賦的學術經費應用來促進美國民眾福祉，而非被劫持為中國共產黨研究目標服務。美國政府嚴肅看待申請補助案的誠實透明義務，違法嘉惠中國或其他國家者終將負起應有責任。

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