防疫拉長投票 星國會大選延2小時

新加坡選民在投票時必須量體溫、保持社交距離，以防染疫。（歐新社）

2020-07-11 05:30:00

首度延長投票時間 在野黨開罵

〔編譯孫宇青／綜合報導〕新加坡五年一度的國會大選十日登場，受到武漢肺炎防疫措施影響，各投票站大排長龍，導致投票時間首度延長二小時至晚間十時，以便二六五萬名合格選民完成投票，但引發多個反對黨質疑此舉合法性，認為將影響結果可信度。此次大選中，執政黨「人民行動黨」（ＰＡＰ）可望繼續執政，但副總理兼財長王瑞杰是否順利接班總理李顯龍，成為最大焦點。

抽樣計票 在野黨席次比上屆多

截至台灣時間十一日零時，根據抽樣計票結果，星國三十一個選區（十七個集選區、十四個單選區）中，ＰＡＰ候選人已領先七十席，且領先幅度較上屆縮小，工人黨則領先十席。原先在野黨在國會中僅有九席。

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在武漢肺炎疫情蔓延及經濟前景低迷之下，星國本次大選禁止戶外大型造勢活動，自上月卅日政黨提名人選起僅九天的宣傳期，朝野共十一個政黨、一九二名候選人，角逐九十三個國會議席。投票是星國合格選民的義務，此次每人均須戴口罩、量體溫、消毒雙手、與他人保持一公尺距離，投票站也每半小時消毒一次，而正在接受武漢肺炎治療及被隔離者則不得投票。

戴罩量體溫 投票站每半小時消毒

星國立國卅五年來持續執政的ＰＡＰ，歷來斬獲的國會席次從未低於九成三，此次以維持穩定為選戰主軸，儘管近年挨批管制嚴密、媒體審查、對異議者採行壓迫性法律等，但外界仍看好保住執政權。至於長期在野的工人黨，以及由ＰＡＰ前成員陳清木成立、並獲得李顯龍胞弟李顯揚支持的「新加坡前進黨」（ＰＳＰ），則強調目標是降低ＰＡＰ在國會的壓倒性勢力。

星國第三位總理、同時也是ＰＡＰ第三代領袖的李顯龍是否即將交棒，是本次大選的矚目焦點，而被視為李顯龍接班人的副總理兼財長王瑞杰，離開耕耘多年的淡濱尼集選區，轉戰ＰＡＰ上屆大選中、所有ＰＡＰ勝選的集選區中得票率敬陪末座的東海岸集選區，被視為有意樹立個人威望，而他的得票表現也被視為是否展現領導國家的實力。

新加坡總理兼執政黨人民行動黨秘書長李顯龍，在投票前透過手機驗證身分。（美聯社）

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