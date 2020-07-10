中《數據安全法》發威 英遠距教學自我審查

在中國營運的外國企業不僅因為武漢肺炎處於寒冬，近來更因香港國安法及「中國數據安全法（草案）」面臨資料審查。圖為日本專業空壓零件製造商「速睦喜」（SMC）北京廠。（美聯社檔案照）

2020-07-10 05:30:00

管很大！ 強索外商境外營運資料

〔編譯周虹汶、黃靖媗／綜合報導〕中國全國人民代表大會常務委員會七月三日公布的「中國數據安全法（草案）」中，第二條規定，對中國境外的組織、個人展開數據活動，損害國家安全、公共利益者，依法追究法律責任。九日即傳出英國多所大學正測試專為人在中國的英國大學生設計之遠距教學網站，英國廣播公司（BBC）稱上頭教材符合「中國對網路內容的限制」，預計九月擴大上線。

前述英國遠距教學網站的測試計畫，是由支援英國高等教育數位服務的非營利「聯合資訊系統委員會」（JISC）負責，預計本月完成，廿四所英國頂尖大學組成的「羅素大學集團」旗下四學府參與其中，包括倫敦國王學院、倫敦瑪麗王后大學等。倡導英國大學教育的「英國大學」組織聲稱，「未發現任何課程內容改動的情形」，同時否認接受中國「審查」，只是讓中國學生在武漢肺炎蔓延全球期間，可在母國繼續完成學業且更完善接觸英國課程，「同時遵守當地法規」。

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倫敦國王學院的中國研究教授布朗九日撰文指出，「冒犯中國從來都不難」，而現在變得「極度容易」，但大學不應為了互動而進行「自我審查」。

中國可定義何謂重要數據

「中國數據安全法（草案）」三日上網公告全部條文，徵求民眾意見，預定明年上路。該法要求個人或組織在需要調查犯罪或案件涉及中國國家安全時，必須服從執法單位的數據請求，在中國境外從事可能危害中國國安或公共利益活動的組織或個人，也可能受該法約束，若不配合恐被罰款或撤銷營業許可。

北京律師事務所「國際顧問」律師羅妍（Yan Luo，譯音）指出，中國正考慮讓法律具備人們從未見過的「域外效力」， 因官方試圖抵銷美國法律的「域外效力」；該法賦予中國中央和地方政府能夠針對不同地區與行業，來定義何謂「重要數據」。

防個資送中 美擬封殺中國APP

美國國務卿龐皮歐八日指出，川普政府將採取行動，確保中國政府無法透過電信與社群媒體取得美國公民的私人資訊。在龐皮歐六日表態美國政府考慮封殺TikTok等中國手機應用程式（APP）後，美國國安顧問歐布萊恩八日也表示，川普正在考慮封殺中國社群媒體TikTok。

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