洪水如海嘯 日九州暴雨18死 20萬人撤離

日本九州熊本縣4日大雨成災，該縣人吉市因球磨川氾濫淪為水鄉澤國。（美聯社）

2020-07-05 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本九州四日遭鋒面滯留的強降雨侵襲，光是熊本縣就至少有十八人死亡、一人重傷、七人失蹤與超過二十萬人撤離，當地河川氾濫與大規模淹水等災情頻傳，還有房屋遭土石流沖走、老人安養院被海嘯般的大水淹沒以及橋樑被沖毀，部分災區還停電、手機斷訊，鐵路停駛與公路封閉。日本政府將派遣自衛隊前往災區協助救援。

安養院遭淹沒 14人心肺停止

熊本縣與九州南部等地三日起大雨不斷，日本氣象廳四日清晨對熊本縣與鹿兒島縣發布「大雨特別警報」，熊本縣一小時雨量達一一○到一二○毫米，同縣水俣市更在四日早上九時二十分創下十二小時雨量達四一五毫米的紀錄。大雨導致熊本縣蘆北町土石崩落衝入民宅，津奈木町民宅遭土石流沖走，以及跨越球磨川的八代市鋼骨橋「深水橋」與人吉市西瀨橋被洪水沖走；球磨村一處地區的老人安養院「千壽園」遭到宛如海嘯的大水淹沒，十四人心肺功能停止，另有三人失溫與六十人受困；津奈木町則有一人死亡。

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日本首相安倍晉三在四日就九州大雨召開內閣緊急會議，表示將動員一萬名自衛隊員前往災區救災，並下令立即將救援物資運送到災區。暫居避難所的熊本縣蘆北町民眾說，從來沒有遇過如此大雨，「好可怕」，也擔心在避難所集中生活恐增加感染武漢肺炎的風險；居民佐藤圭吾則描述，四日清晨五時左右開始淹水，一小時就水高約兩公尺，只好逃到二樓避難。日媒拍攝的畫面顯示，部分村落已成為汪洋，還有民眾受困在露出水面的屋頂。

根據了解，九州近日的豪雨，肇因於梅雨末期反覆發生的「線狀對流」（積雨雲呈現線狀與集中降雨），而估計這波強降雨將持續到五日，以及在八日從西日本轉往東日本。日本專家指出，梅雨鋒面位置易變難測，這次線狀對流的降雨集中在球磨川流域，球磨川本就是急流，附近平地狹窄難以興建大型堤防，以致造成嚴重災情。

還有民眾受困屋頂。（美聯社）

熊本縣的球磨川出海口八代市，也有道路與民宅被大水淹沒。（美聯社）

日本九州熊本縣四日大雨成災，該縣人吉市因球磨川氾濫淪為水鄉澤國。（美聯社）

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