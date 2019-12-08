海水暖化危及溶氧量 低氧海域增至700處

國際自然保護聯盟7日發布的重大報告指出，海水溶氧量的急速下滑將嚴重危害海洋生物多樣性。圖為巴拿馬西北部、加勒比海海域內，因海水溶氧量過低而死亡的珊瑚和螃蟹。（美聯社檔案照）

2019-12-08 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕全球保育權威組織「國際自然保護聯盟」（ＩＵＣＮ）七日發布重大報告，指出受到氣候變遷等因素影響，海水溫度持續上升，已導致海水的溶氧量急速下滑，從一九六○年至二○一○年間減少約二％，依此速率預估全球海洋將在二一○○年之前逸散三％至四％的含氧量；報告示警，此一趨勢將嚴重危害海洋生物多樣性，對溶氧量敏感、能量需求高的大型魚類，包括鯊魚、鮪魚、旗魚等，恐面臨物種滅絕危機。

根據報告，全球低氧海域已增至七百處，相較於一九六○年代的四十五處，大幅增加近十五倍；與此同時，無氧水體的數量也增加三倍。ＩＵＣＮ代理總幹事艾吉拉（Grethel Aguilar）表示，海水溶氧量下降與海溫上升打亂了海洋生態圈的微妙平衡，海洋生物多樣性受到氣候變遷破壞的規模正日益擴大，「影響範圍擴及數十億海洋生物」。

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ＩＵＣＮ海洋科學高級顧問拉佛雷（Dan Laffoley）指出，海洋生態圈已受到「海洋酸化」及海溫上升的威脅，海水溶氧量降低正在讓情況變得更糟，「為了阻止低氧和無氧水體的範圍擴散，我們必須果斷抑制溫室氣體排放及化學肥料污染」。報告發現，農民施用過量化肥造成的「水體優養化」，使得海岸周遭「藻華」爆發，對近海的海水溶氧量有顯著影響。

人類活動 導致百萬物種瀕危

聯合國轄下的世界氣象組織指出，受到人為排放的影響，當前海洋酸度，已較前工業時期高出廿六％。除海洋酸化、海溫上升、海水溶氧量下降，海洋生物也正面臨過度捕撈、塑膠污染等生態威脅。ＩＵＣＮ稍早發布且具里程碑意義的重要報告顯示，人類對大自然的破壞，正造成物種以前所未有的速度滅絕，人類活動使得高達一百萬的物種瀕危。

墨西哥在加勒比海沿岸的珊瑚，近年來有許多罹患珊瑚白化症，造成大批珊瑚死亡；科學家還不了解珊瑚白化症的原因。圖為墨國東部金塔納羅奧州外海的罹病珊瑚。（法新社檔案照）

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