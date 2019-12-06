恐助紂為虐 兩出版商重審維族基因論文

科學家們憂心，中國針對少數族裔的基因研究，將會被用來建構數據庫、臉部辨識系統。圖為中國五星旗飄揚在新疆喀什上空。 （法新社檔案照）

2019-12-06 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕比利時魯汶大學工程學教授莫羅（Yves Moreau）三日在科學期刊《自然》（Nature）發表文章，呼籲所有出版機構撤回由中國國安單位支持的科學家撰寫的少數族裔DNA研究論文。知名期刊出版商「施普林格自然」（Springer Nature）與「威立」（Wiley）皆於本週宣布，將重新審核由中國當局支援的科學家所撰寫，研究新疆、西藏等少數族裔的論文，確保所有作者都有取得被研究對象的同意。

《紐約時報》指出，高知名度的期刊刊登這類論文，可能會讓中資科學家更容易取得研究資金、數據，與相關的新技術。莫羅與其他科學家們憂心，中國針對少數族裔的基因與個資的研究，將會被用來建構數據庫、臉部辨識系統，與其他監控中國少數族裔的方法。且許多新疆少數族裔被關在再教育營內，難以驗證受研究的維吾爾族人是否自願提供血液樣本。另一位要求「威立」撤回論文的科學家、倡議組織「Tech Inquiry」創辦人普爾森（Jack Poulson）則認為，就算論文作者得到了少數族裔的同意，都不算充分履行他的道德義務。

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發起倡議的科學家們並不想全面禁止針對中國少數族裔的遺傳研究，莫羅指出，遺傳研究分為以治療病患為目標的醫學研究領域，與針對刑事司法需求的法醫鑑定領域，近年來中國以法醫鑑定為目的的遺傳研究，多聚焦於少數族裔，且多由中國國安單位推動，過去八年中，世界三大法醫遺傳學雜誌發表了四十篇由中國警方共同撰寫的論文，都與藏族、新疆穆斯林少數族裔的基因標定資料相關。

莫羅也分析五百廿九篇二○一一至二○一八年間發表的中國法醫遺傳學論文，發現針對維吾爾族、藏族的研究次數，比針對漢族的研究次數分別高了三十倍與四十倍，當中半數論文由來自軍警、司法部門的科學家共同撰寫。

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