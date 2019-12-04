澳門基本法20週年 北京大咖要香港多學學
〔編譯管淑平／綜合報導〕中國三日高調紀念澳門特別行政區基本法實施廿週年，在中共黨內排名第三的全國人民代表大會常委會委員長栗戰書，在北京人民大會堂舉行的座談會上脫稿演出，警告香港要「很好地領會中央精神」，「中央政府對香港和澳門有一樣的要求」。這是自香港支持「反送中」抗爭的泛民主派在區議會選舉大勝後，中共談論香港局勢的最高層級官員。分析家解讀，親中的建制派在區選兵敗如山倒，顯然並未改變北京對港強硬態度。
栗戰書在談話尾聲脫稿說，「我今天大多談的是澳門，但是香港也需要領會中央的政策、憲法，和（中央政府對港、澳）全面管治權以及港澳高度自治權之間的關係。」
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香港政治評論家劉銳紹說，栗戰書的談話顯示，北京仍堅持對香港的強硬態度，並不準備向抗爭者的訴求做出重大讓步；北京要香港學學澳門，維護國家安全和中央政府的權威，「顯然是覺得香港未能依其所願實踐一國兩制」。
中共主管港澳事務最高官員、國務院副總理韓正，國務委員兼外交部長王毅，以及國務院港澳事務辦公室主任張曉明、公安部長趙克志、澳門特區行政長官崔世安等均出席這場座談會。栗戰書盛讚澳門貫徹落實一國兩制和基本法，聲稱特區「不存在一個脫離憲法的『憲制』、『法治』」，中央的全面管治權是授權澳門實施高度自治的前提和基礎，「任何情況下都不能分割、對立」。
栗戰書還強調，將持續建立維護國家安全的制度機制，防範和遏制外部勢力干預澳門事務和進行分裂、滲透、顛覆以及破壞活動。
香港問題已成「外交戰」
香港「經濟日報」分析，三日座談會除了規格高出二○一七年香港基本法廿週年座談會許多，另一引人關注的焦點，在於中共外事工作「一把手」、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，以及主管公安、檢察、司法機關的國安工作一號人物、中央政法委書記郭聲琨也在座，兩人同時擔任中央港澳工作協調小組副組長，他們現身反映中共意識到港澳工作、一國兩制遭遇嚴峻挑戰，甚至已威脅政權安全，香港問題或許已成為一場「外交戰」。