澳門基本法20週年 北京大咖要香港多學學

中國廣東省珠海市警察上月二十九日在港珠澳大橋珠海公路口岸舉行反恐演練。（路透）

2019-12-04 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國三日高調紀念澳門特別行政區基本法實施廿週年，在中共黨內排名第三的全國人民代表大會常委會委員長栗戰書，在北京人民大會堂舉行的座談會上脫稿演出，警告香港要「很好地領會中央精神」，「中央政府對香港和澳門有一樣的要求」。這是自香港支持「反送中」抗爭的泛民主派在區議會選舉大勝後，中共談論香港局勢的最高層級官員。分析家解讀，親中的建制派在區選兵敗如山倒，顯然並未改變北京對港強硬態度。

栗戰書在談話尾聲脫稿說，「我今天大多談的是澳門，但是香港也需要領會中央的政策、憲法，和（中央政府對港、澳）全面管治權以及港澳高度自治權之間的關係。」

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香港政治評論家劉銳紹說，栗戰書的談話顯示，北京仍堅持對香港的強硬態度，並不準備向抗爭者的訴求做出重大讓步；北京要香港學學澳門，維護國家安全和中央政府的權威，「顯然是覺得香港未能依其所願實踐一國兩制」。

中共主管港澳事務最高官員、國務院副總理韓正，國務委員兼外交部長王毅，以及國務院港澳事務辦公室主任張曉明、公安部長趙克志、澳門特區行政長官崔世安等均出席這場座談會。栗戰書盛讚澳門貫徹落實一國兩制和基本法，聲稱特區「不存在一個脫離憲法的『憲制』、『法治』」，中央的全面管治權是授權澳門實施高度自治的前提和基礎，「任何情況下都不能分割、對立」。

栗戰書還強調，將持續建立維護國家安全的制度機制，防範和遏制外部勢力干預澳門事務和進行分裂、滲透、顛覆以及破壞活動。

香港問題已成「外交戰」

香港「經濟日報」分析，三日座談會除了規格高出二○一七年香港基本法廿週年座談會許多，另一引人關注的焦點，在於中共外事工作「一把手」、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，以及主管公安、檢察、司法機關的國安工作一號人物、中央政法委書記郭聲琨也在座，兩人同時擔任中央港澳工作協調小組副組長，他們現身反映中共意識到港澳工作、一國兩制遭遇嚴峻挑戰，甚至已威脅政權安全，香港問題或許已成為一場「外交戰」。

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