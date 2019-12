中英對照讀新聞》’Global epidemic’ of childhood inactivity 「全球流行性的」孩童運動不足

世界衛生組織(WHO)最新研究發現,全球逾8成學童未達到WHO對青少年的運動建議量。圖為正在辛巴威首都哈拉雷一處民宅前運動的孩童。(美聯社檔案照)

2019-12-02 05:30:00

◎劉宜庭

Four in five 11- to 17-year-olds around the world are not taking enough physical exercise, according to the first such analysis.

全球介於11歲至17歲的孩童,有5分之4的比例運動不足,根據一份首見的此類型分析。

The study, published in The Lancet Child & Adolescent Health journal and produced by researchers from the World Health Organization (WHO), finds that more than 80% of school-going adolescents globally did not meet current recommendations of at least one hour of physical activity per day – including 85% of girls and 78% of boys.

該研究發表在「刺胳針兒童暨青少年健康」期刊,由世界衛生組織(WHO)的研究人員執行,發現全球超過80%在學的青少年,沒有達到每天至少1小時的運動建議量,其中包括85%女孩、78%男孩沒達標。

The study – which is based on data reported by 1.6 million 11 to 17-year-old students – finds that across all 146 countries studied between 2001-2016 girls were less active than boys in all but four (Tonga, Samoa, Afghanistan and Zambia).

根據160萬名11歲至17歲學童的通報資料,該研究發現,全球146個國家在2001年至2016年間,女孩的運動量皆低於男孩,但有4個國家(東加、薩摩亞、阿富汗、尚比亞)例外。

新聞辭典

physical exercise:名詞,運動、體能活動、體操。例句:Globally, 85% of girls are taking too little physical exercise.(全球範圍而言,85%的女孩運動量過少。)

study:名詞,研究;動詞,學習。例句:Boys in the Philippines (93%) and girls in South Korea (97%) were the most inactive in the study.(菲律賓男孩(93%)及南韓女孩(97%),是該研究中運動最少的群體。)

adolescent:名詞,青少年;形容詞,青春期的。例句:The WHO recommends for adolescents to do moderate or vigorous physical activity for an hour or more each day. (世界衛生組織建議青少年,每天進行1小時以上的中等至高強度體能活動。)

