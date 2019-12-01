血腥鎮壓反貪腐示威 伊拉克總理下台

伊拉克巴斯拉市的示威者，十一月廿九日仍高舉「你真無恥」標語，上街要求所有貪污官員下台。（法新社）

2019-12-01 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕伊拉克十月開始的反貪腐示威遭到當局血腥鎮壓，導致逾四二○人死亡、逾一萬五千人受傷。在民怨逼近臨界點、且什葉派最高宗教領袖希斯塔尼（Ali al-Sistani）呼籲更換政府下，總理馬帝（Adel Abdul Mahdi）十一月廿九日向國會請辭，但首都巴格達及南部各地民眾仍繼續示威，要求所有貪污官員下台。馬帝是繼黎巴嫩總理哈里里（Saad Hariri）後，近期第二位在抗爭中下台的阿拉伯國家領袖，料使中東形勢重新洗牌。

實彈、催淚彈 月餘已釀420死、逾萬傷

上任僅一年一個月的馬帝指出，他在聆聽希斯塔尼的訓斥後，正式向國會提出辭呈，國會預計在十二月一日開會。這項消息令兩個月來持續駐守巴格達「解放廣場」的示威者歡聲雷動，但在第二聖城卡巴拉、馬帝出生地納西里耶等城市，示威者仍與安全部隊連夜衝突，要求把貪污官員全趕下台及法律制裁。

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這場示威因政府接連祭出斷網、宵禁、封城等手段，令抗爭態勢急速攀升，進一步提出總理下台、國會解散、制度改革等訴求，民眾與安全部隊的衝突也日益惡化，許多年輕示威者被射殺或因催淚瓦斯爆炸而死。十一月廿七、廿八日的抗爭尤其失控，安全部隊動用實彈、催淚彈、閃光彈等武器，朝在巴格達、納西里耶、納查夫等地示威者開火；另有示威者強闖納查夫的伊朗領事館縱火，也遭到射殺，一天內有逾四十人死亡。

這是美國為首盟軍○三年推翻遜尼派獨裁領袖海珊後，什葉派統治階層的最大執政危機。由於去年五月國會大選無一陣營過半，最後由什葉派教士薩德（Muqtada al-Sadr）的「進步陣線」，與前交通部長阿米里（Hadi al-Amiri）「法塔赫聯盟」，共同推舉馬帝出任總理。如今，兩大陣營的嫌隙恐再次浮上檯面，加上各勢力在催生新政府時激烈角力，都可能癱瘓政府運作。

此外，伊拉克民眾也透過抗爭，對政府與伊朗過從甚密表達不滿。分析家指出，德黑蘭當局長期支持貪腐無能的政治人物領導伊拉克，藉此擴張自身影響力；伊朗領事館遭攻擊，反映伊拉克什葉派對伊朗的支持崩盤。鑑於兩伊什葉派聯盟長期合作阻撓美國等勢力，此次恐怕破局，衝擊中東政局。

伊拉克反貪腐示威情勢升高，迫使總理馬帝向國會提出辭呈。（路透檔案照） 伊拉克反貪腐示威情勢升高，迫使總理馬帝向國會提出辭呈。（路透檔案照）

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