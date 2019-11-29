港警搜理大 最快今解封歸還校園

香港警方廿八日進入十七日以來圍困的香港理工大學「蒐證」，消防人員負責檢查示威者留下的一片狼藉。（路透）

2019-11-29 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港「反送中」運動及官民對峙逾五個月，十三日起以香港理工大學周邊為主戰場，警方繼十七日包圍理大、廿六和廿七日「解封校園」，廿八日上午再次進入理大並開直播，但稱旨在蒐證及處理危險物品，而非抓人。港警晚間宣布，廿八日行動並未遇到留守人士，當天共在校內找到三八○一枚汽油彈，以及五八八瓶裝有腐蝕性液體的化學製品，但未發現炸藥；警方有信心可以在廿九日解除封鎖，把校園交還校方管理。

近400警入校「蒐證非抓人」 查獲3801枚汽油彈

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港府在連續兩天「解封校園」行動後，判斷校內應該已無留守者，因而展開廿八日蒐證行動。港警臉書粉絲專頁直播影片顯示，安全小組、爆炸品處理課、港島總區重案組、西九龍總區重案組、東九龍總區重案組、商業罪案調查科、政府化驗所等單位及警方談判專家共近四百人，廿八日上午八時陸續進入理大，光是三大重案組探員就約有三百人。

港警：解封後沒必要再進入

晚間港警對外界說明當天搜索實況，表示大學內設施被破壞的情況非常嚴重，而四處也有危險化學品及被焚燒的痕跡。香港警務處助理處長周一鳴說，校園內包括汽油彈等大量攻擊性武器在陽光下曝曬多天，若爆炸會很危險，因此廿九日早上仍會繼續行動，但相信廿九日就可以解除封鎖，還給校方一個安全校園。周一鳴強調，此行目的不在拘捕，在校內也未發現留守者，警方廿八日晚間不會留在校園內。至於解除封鎖後，警方是否會再進入校園，周一鳴稱完成工作後沒有必要再進入。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華說，在校園內搜出三八○一枚汽油彈、九二一個瓦斯罐、十二把弓弩，二百支箭，並有十二個大型投擲器；其中一百枚汽油彈綁著瓦斯罐以增強殺傷力。校內有四十四輛汽車受損，主要是油箱遭破壞，極可能是取走汽油製作汽油彈。

香港有民眾廿八日晚間在尖沙咀鐘樓發起「聲援理大反對圍捕集會」，為至今仍在理大的留守者打氣。這場集會獲港警發出不反對通知書，約五、六百人高唱「願榮光歸香港」聲援留守者。

另一方面，香港網路上流傳港警十八日把被捕的理大反送中示威者用火車送往中國的影片，引發外界質疑。港警晚間澄清，十八日十多名疑似從理大逃走的示威者闖入紅磡港鐵站鐵軌範圍，由於當時只有港鐵列車是合適的運送工具，因此以港鐵將被捕者運送至旺角東站，再轉送警署進行後續調查，從來沒有把被捕人士送往中國。

香港警方廿八日進入十七日以來圍困的香港理工大學「蒐證」，爆炸品處理課人員全副武裝面對現場起出的汽油彈。（法新社）

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