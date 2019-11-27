中國控危害國家安全罪 日本伊藤忠商事社員遭判三年

去年二月遭中國以涉嫌間諜行為逮捕的日本伊藤忠商事男性社員，上月十五日被判三年確定。（取自產經新聞）

2019-11-27 05:30:00

〔駐日特派員林翠儀／東京二十六日報導〕日本媒體報導，去年二月在中國廣州被依「危害國家安全罪」逮捕的伊藤忠商事四十幾歲的男社員，上月中旬被判三年徒刑確定，個人財產約十五萬人民幣（約六十六萬台幣）也被沒收。日本政府已證實這項消息。

報導指出，中國自二○一五年以來以涉嫌間諜行動為由共逮捕十四名日本男女，其中有九人遭起訴，五人被釋放或保釋，保釋者包括今年九月獲邀到北京訪問後被拘留的北海道大學教授岩谷將。九名被起訴的日本人全部被判有罪，刑期從三到十五年不等，七人判刑確定，兩人仍在上訴。前述伊藤忠商事男社員是在去年二月遭廣州市國家安全機構逮捕，去年六月起訴，拘留時間超過一年以上，直到上月十五日宣判。

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據報導，中方起訴的理由和具體判決內容並未公開；相關人士透露，該名男社員被控「蒐集和提供國家機密」。由於他並未提出上訴，故判刑確定。伊藤忠商事和中國國有企業「中國中信集團」有資本和業務上的合作關係，社員卻仍遭拘留，令投資中國的日商感到不安。

日本放送協會（ＮＨＫ）報導，中國政府最近加強監視外國人和組織在中國的情蒐活動。對於日本人相繼遭到逮捕起訴，日本政府要求中國儘早釋放。日本政府發言人、官房長官菅義偉在例行記者會上證實，該名日本人已被判刑確定，由於事涉敏感，政府不便評論，但基於保護國人的立場，將透過駐中國領事的會面和協助與家人聯繫等，給予必要的支援。

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