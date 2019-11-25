逾30人困理大 身心交瘁

香港理工大學留守示威者的兩名代表二十四日向媒體表示，校內估計至少還有三十人留守，同時批評港警目前作法形同「非法禁錮」，變相剝奪他們在區議會選舉的投票權。（法新社）

2019-11-25 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港警方十七日起包圍香港理工大學，八天來已拘捕理大「反送中」示威者逾一千人。兩名代表留守理大校園的示威者二十四日告訴媒體，無法確定校內還有多少人留守，估計至少三十人；警方的圍困導致他們不能離開理大去參與區議會選舉，相當於變相剝奪他們的投票權。

兩名代表指出，港警當前的作法形同「非法禁錮」，部分留守者的身體及精神狀態非常虛弱，他們部分不願意進食、不希望見人，長期處在驚恐、焦慮狀態，甚至失去語言能力，說不出完整句子。他們形容，「非法禁錮」已對留守者造成嚴重心理創傷，是國際人道災難，促請警方盡快撤除圍堵。

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香港警務處長鄧炳強二十四日中午曾到理大校外的港警檢查哨巡視，香港中學校長會主席鄧振強也再次進入理大關心留守學生，偕同律師個別接觸留守者。香港紅十字會二十四日也派出臨床心理學家進入理大校園，為留守人士提供心理支援服務。

理大附近解放軍 穿鎮暴裝操練

與此同時，路透公布一段二十三日拍攝的影片，顯示中國人民解放軍駐港部隊在理大附近的槍會山軍營，有數十名士兵穿著鎮暴裝備操練；消息隨即引發香港民眾擔憂。此前，解放軍駐港部隊九龍東軍營，十六日有一隊士兵穿運動服「自發性」上街清掃軍營周遭，也招致輿論質疑與撻伐。

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