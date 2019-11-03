港警改砸中製催淚彈 燒焦救護員後背

香港防暴警察2日晚間在銅鑼灣地區發射催淚彈驅散「反送中」示威者，其中一枚疑似中國製造的催淚彈竟大量噴火，意外被擊中的急救志工背部大面積燒傷，其他同袍見狀緊急上前為他處理傷勢。（路透）

2019-11-03 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港政府《逃犯條例》修訂案引發的「反送中」示威能量不見消退跡象，負責鎮壓的香港警方開始轉向中國採購鎮暴彈藥。結果二日晚間七點左右，防暴警察在銅鑼灣一帶連續發射催淚彈，試圖驅散示威者的同時，疑似意外擊中一名急救志工，造成其背部嚴重燒傷，現場證據指向疑似中國製催淚彈爆開後在地面驚人噴火肇事。

同時間，另有多人受傷倒地。中彈的急救志工背部大面積燒傷、左手手指灼傷，皆見脫皮，表情痛苦，衣物有明顯燒焦痕跡。其他急救志工連忙拿濕紗布為他處理傷口，接著以擔架抬上救護車送醫。記者發現，遺留現場的催淚彈彈頭與過去不同，催淚氣味也較為強烈。

請繼續往下閱讀...

催淚彈為裝有催淚性刺激劑的非致命性化學武器，分為爆炸型和燃燒型︰前者藉由爆炸能量分裂彈體，直接釋放催淚劑；後者則是彈體內壓裝催淚劑粉末與煙火劑，透過煙火劑燃燒加熱催淚劑並排出蒸氣，迅速形成大片煙霧，彈體不會爆裂。無論何種，二日噴火狀況皆屬罕見。

尖沙咀2日舉行「人權民主和你Sing」活動期間，醫護人員協助救治遭催淚瓦斯波及的民眾。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法