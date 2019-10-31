以色列公司駭WhatsApp 不接電話也中鏢

智慧型手機即時通訊應用程式WhatsApp廿九日狀告以色列NSO Group公司客戶，利用Pegasus進行網路間諜活動，窺探對象包括上百名記者、維權人士等。（法新社檔案照）

2019-10-31 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕從事監控工作的以色列公司「NSO Group」逾兩年來爭議頻傳，廿九日終因旗下號稱世上最強手機間諜軟體「Pegasus」挨告！全球最普及智慧型手機加密即時通訊應用程式「WhatsApp」廿九日狀告美國加州北區聯邦地區法院，指控NSO Group的客戶利用Pegasus進行網路間諜活動，窺探對象包括上百名記者、維權人士等，與各方兩年來指證相符。

窺探記者、維權人士

WhatsApp擁有十五億名用戶，全球負責人卡夫卡特廿九日透過推特指出，NSO Group強調為各國政府服務，卻放任其「Pegasus」在廿個國家以視訊通話形式「不正常」致電，在鈴響時秘密傳輸惡意程式碼，由遠端植入蘋果手機、安卓手機及黑莓機，感染近一千四百台「目標裝置」，即使不接電話也能中鏢，企圖取得WhatsApp用戶的資訊，可任意開啟相機、麥克風、定位功能與訊息內容且不留痕跡。

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經WhatsApp調查，今年四月廿九日至五月十日共有逾百名律師、記者、人權鬥士、政治異議人士、外交人員等外國高階官員的手機受到攻擊，範圍遍布廿國。但WhatsApp沒有透露受害者姓名，也僅點名墨西哥、阿拉伯聯合大公國與巴林三國。

卡夫卡特卅日另投書美國《華盛頓郵報》表示，儘管上述攻擊非常精密複雜，「掩蓋行徑卻不全然成功」，形跡終究敗露。他要求法院對NSO Group下令「停止濫用」WhatsApp並索償，但金額不明。

墨西哥社會運動人士、人權律師、新聞工作者二○一七年六月也曾提出相關刑事訴訟，指墨國政府以八千萬美元買到「Pegasus」，原以為鎖定恐怖份子與罪犯，豈料自己的智慧型手機被感染；墨國政府當時否認監控民眾，還譴責「違反隱私權」的任何舉動。研究資訊管控的加拿大多倫多大學「公民實驗室」（Citizen Lab）去年也指出，「Pegasus」監控行動已部署四十五國，但聲稱技術僅授權給政府打擊犯罪及恐怖份子的NSO Group當下立刻否認。

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