勾到越南漁網？ 中共核潛艦南海意外曝光

2019-10-19

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕南海海域一艘中國「○九四型」核潛艦上月浮在一艘越南漁船旁的照片，日前在社群媒體曝光，引發議論。分析指出，這張照片可能揭示了中國積極聲索南海主權的原因之一，即南海已成為中國戰略核潛艦的藏身處，中國企圖將整個南海變成一個由中國控制的內湖。

國際潛艦作戰分析專家薩頓（HI Sutton）表示，「○九四」是中國新型的核潛艦，共建造六艘，排水量一萬一千噸，現以海南省三亞地區為基地，是中國海基戰略核威懾的中堅力量；該潛艦的曝光本身極不尋常，因核潛艦的戰略目標是長期隱蔽在海底，以在必要時刻反制敵軍的突襲。

薩頓認為，這艘核潛艦很可能是纏繞到越南漁船的漁網，才不得不浮出水面；一九九○年曾有一艘英國潛艦在蘇格蘭外海鑽進一個漁網內，導致一艘小型漁船被拖入水中，造成四名船員死亡；一九八四年也曾有一艘前蘇聯潛艦，因纏繞到一艘挪威拖網漁船的漁網，嘗試數小時都無法脫困，最後不得不浮出水面。

外界仍不清楚，該起上月發生的事件只是一起令人難堪的意外插曲，抑或是中國有預謀的恐嚇行為。薩頓指出，巨型的中國核潛艦近距離浮在小型的越南漁船旁，畫面非常不尋常，顯示當時可能發生了意料之外的情況；以新型核潛艦的曝光向越南「傳達訊息」的做法，則明顯不符合常理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法