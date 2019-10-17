美澳紐日聯手 阻中國干預巴紐自治區獨立公投

2019-10-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕太平洋島國巴布亞紐幾內亞的自治區布干維爾島（Bougainville），擬於下月二十三日起舉行兩週的獨立公投，預料將獲得壓倒性的支持票通過獨立建國。路透十六日報導，美國、澳洲、紐西蘭、日本等國家，為了避免中國干預布島公投，特意將北京當局排除在「資助公投舉辦」的出資名單之外。

兩名消息人士告訴路透，布島在籌備公投期間面臨資金短缺問題，遂向多國求援；雖然沒邀請中國出資，但也沒拒絕。由於布島位處美洲、亞洲之間的重要戰略位置，西方國家企圖限制中國接觸有望獨立建國、成為全球最年輕國家的布干維爾島。

消息人士透露，布島公投由愛爾蘭前總理艾赫恩（Bertie Ahern）監督執行，巴紐出資約五四○萬美元，美、澳、紐、日共同出資約兩百萬美元。布島公投料將獲得壓倒性的支持票，但布島的獨立建國仍需與巴紐國會協商。

台灣上月十六日、二十日接連與太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯斷交。紐約時報十六日報導，索羅門群島與台灣斷交後，數天內就與中國簽訂「圖拉吉島協議」。根據兩名消息人士提供給紐時的「戰略合作協議」影本，該協議的簽訂日期為九月二十二日，協議將圖拉吉島（Tulagi）租給中國國有企業「中國森田企業集團」七十五年（可續約），由中國國企協助發展經濟特區，建設漁業基地與機場。

紐時指出，根據協議，北京有意在圖拉吉島建設石油與天然氣港口。然而，圖拉吉島上的一千多名居民對該協議感到相當不滿，「中國不能就這樣租下整個島，堂而皇之的侵門踏戶。我們每個人都很擔心中國會把圖拉吉島變成軍事基地，我們真的非常害怕」。

圖拉吉島擁有天然深水港，二次世界大戰期間，曾遭日軍攻佔作為軍事基地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法