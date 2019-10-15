騰訊偷偷復播NBA 愛國網友心碎

2019-10-15

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國職籃NBA休士頓火箭隊總經理莫雷推文支持香港「反送中」運動，在美中兩國間引發軒然大波。與NBA官方簽約轉播NBA賽事的中國「騰訊體育」，八日才宣佈暫停轉播，十四日卻已悄悄恢復部分比賽的直播，僅停播火箭隊的比賽。中國網友對此痛罵，「好像只是短暫地愛了一下國」、「要大家愛國的，自己先跑了，留下滿腔熱血、滿頭冷水的我們」等。但紐約時報報導，NBA事件已凸顯中國願意運用其經濟力量，監控任何可能威脅其統治正當性或其政策的政治價值。

紐時以「美國籃球對決中國強硬態度、猜猜誰勝出」為題的報導，將冷戰時期的蘇聯與現在的中國相提並論，指蘇聯即使再怎麼禁止，也擋不住成為美國自由及繁榮象徵的牛仔褲、爵士樂、搖滾樂、可口可樂、好萊塢軟實力的吸引力。反觀今日的中國，對迪士尼、蘋果和NBA等知名的美國文化象徵，構成更為嚴峻的挑戰—在向中國推銷美國最棒的創意與明星的同時，中共愈來愈要求不得忤逆其觀點，做為准許進入中國市場的代價。

鞏固民族主義 習國際戰略重點

相較於軍事力量等硬實力，美國之所以受到包括中國在內的國際社會欽佩讚賞，主要基於其文化活力的軟實力。然而，前述產製這類軟實力的美國企業及組織，在中國國家主席習近平掌權下，逐漸必須屈服於中國的政治意志。美國康乃爾大學教授白潔曦（Jessica Chen Weiss）指出，儘管習近平聲稱維護全球化與開放市場，但鞏固中國國內的民族主義，才是他國際戰略的重點。習掌權下的中國政府比過去更願意利用中國市場的力量，迫使外國企業及娛樂產業俯首稱臣。

不過，儘管中共擁有近乎無限的資源，可為其政治目的操縱國內輿論，但當民間情緒沸騰失控時，中國也可能自傷其國際形象。白潔曦說，比起被外國喜愛，中國寧可被外國懼怕；此舉或許有助於馴化外商，但也會因國際間普遍愈來愈不喜歡中國而產生反效果。

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