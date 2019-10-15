騰訊偷偷復播NBA 愛國網友心碎

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國職籃NBA休士頓火箭隊總經理莫雷推文支持香港「反送中」運動，在美中兩國間引發軒然大波。與NBA官方簽約轉播NBA賽事的中國「騰訊體育」，八日才宣佈暫停轉播，十四日卻已悄悄恢復部分比賽的直播，僅停播火箭隊的比賽。中國網友對此痛罵，「好像只是短暫地愛了一下國」、「要大家愛國的，自己先跑了，留下滿腔熱血、滿頭冷水的我們」等。但紐約時報報導，NBA事件已凸顯中國願意運用其經濟力量，監控任何可能威脅其統治正當性或其政策的政治價值。
紐時以「美國籃球對決中國強硬態度、猜猜誰勝出」為題的報導，將冷戰時期的蘇聯與現在的中國相提並論，指蘇聯即使再怎麼禁止，也擋不住成為美國自由及繁榮象徵的牛仔褲、爵士樂、搖滾樂、可口可樂、好萊塢軟實力的吸引力。反觀今日的中國，對迪士尼、蘋果和NBA等知名的美國文化象徵，構成更為嚴峻的挑戰—在向中國推銷美國最棒的創意與明星的同時，中共愈來愈要求不得忤逆其觀點，做為准許進入中國市場的代價。
鞏固民族主義 習國際戰略重點
相較於軍事力量等硬實力，美國之所以受到包括中國在內的國際社會欽佩讚賞，主要基於其文化活力的軟實力。然而，前述產製這類軟實力的美國企業及組織，在中國國家主席習近平掌權下，逐漸必須屈服於中國的政治意志。美國康乃爾大學教授白潔曦（Jessica Chen Weiss）指出，儘管習近平聲稱維護全球化與開放市場，但鞏固中國國內的民族主義，才是他國際戰略的重點。習掌權下的中國政府比過去更願意利用中國市場的力量，迫使外國企業及娛樂產業俯首稱臣。
不過，儘管中共擁有近乎無限的資源，可為其政治目的操縱國內輿論，但當民間情緒沸騰失控時，中國也可能自傷其國際形象。白潔曦說，比起被外國喜愛，中國寧可被外國懼怕；此舉或許有助於馴化外商，但也會因國際間普遍愈來愈不喜歡中國而產生反效果。
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美國職籃NBA火箭隊事件在美中兩國間引發軒然大波，但在NBA新球季正式開打前，在中國廣東省深圳市舉行的洛杉磯湖人隊對決布魯克林籃網隊的季前熱身賽，十二日仍照常舉行，有中國球迷攜帶中國國旗到場看球。（法新社）
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十二日在深圳舉行的NBA季前熱身賽，場外有中國球迷自製標語，表達對火箭隊總經理莫雷推文支持香港的抗議，其中一張標語以英文寫著「香港、台灣與我的靈魂，盡屬中國」。（法新社）