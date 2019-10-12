中國江蘇國道斷橋 獨柱墩肇禍

2019-10-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國江蘇省無錫市十日晚間發生的高架橋側翻意外，初步認定是車輛超載導致憾事，倒塌橋面上五輛車、橋下三輛車受損，造成三死二傷。但除了疑似肇事車輛所屬公司確實前科累累，中國專家五年半前就已針對出事高架橋「獨柱墩」結構提出安全警訊，網友二年半前更發文關注當地高架道路的承重問題，建議無錫境內高架橋禁止卡車上路以保使用年限，當時即擔心「還能用多久」，豈料一語成讖。

三死二傷 網友預警一語成讖

中國中鐵大橋科學研究院橋樑研究一所所長呂宏奎根據現有資訊向《新京報》研判，出事橋樑構造應有問題：「獨柱墩」以單支點支撐，若通行汽車超載引發偏載作用，對結構橫向抗傾覆穩定性非常不利，恐致橋樑受力失衡，進而造成側翻。

中國北京市市政工程設計研究總院專家之前已在論文點出，在「獨柱墩」結構設計下，「嚴重超載的車輛對橋樑的損壞是一次性的和不可逆的」，當局應「賞罰分明，嚴格限制超載車輛上橋， 更不能讓重車在橋上集中排隊靠邊行駛」，才能避免近年頻傳的側傾、側滑、傾覆事故。

二年半前無錫一所中學的老師袁雪成曾撰文提醒注意高架橋安全，在十日事故發生後該篇文章在微博爆紅。袁雪成表示，當時他警告的雖是另一處路段，但十日的憾事仍讓他心情難受。

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