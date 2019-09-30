北京嚴密維安 人、鳥統統納管

2019-09-30

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國共產黨即將在十月一日盛大慶祝建政七十週年。國慶前夕，北京當局嚴密維安，天安門周遭每隔數十公尺就有便衣人員駐守，街道上亦有特警及武警加強巡邏；網際網路、娛樂場所遭到嚴格控管；無人機、氣球、鳥類禁入空域。

中共當局甚至連天氣都想控制，不但出動飛機實施人造雨作業，強迫市內所有建築工程停工，還禁止卡車入城、工廠排放廢氣、老百姓燃放煙火，千方百計只為了確保大閱兵時，戰鬥機能在藍天下拉出彩煙。

香港媒體報導，北京當局已收緊執法；一間在三環內的餐廳，近日因為當街擺放桌椅接客，被開罰九百人民幣（約三九八○台幣）。與此同時，中國異議人士陸續「被旅遊」或加強監控；獨立記者高瑜被國內安全保衛人員帶離北京到外地旅遊，維權人士胡佳九月先後被帶到天津、廣東中山，在警察監視下活動。六四罹難者家屬團體「天安門母親」發起人丁子霖、發言人尤維潔，遭到公安人員在其寓所外二十四小時站崗監視。北京市可說是「全城警戒」。

中國國家主席習近平十月一日擬在天安門主持大閱兵，並出席人民大會堂的文藝晚會。香港「民陣」預計十月一日舉行大規模遊行，但仍未獲港警同意，顯示警民雙方屆時恐爆發嚴重衝突。此前，港府已宣布取消維多利亞港的國慶煙火表演，並將重要儀式移至室內，以防示威者鬧場。

法新社分析，香港民主示威可能打亂中共對歡慶建政七十週年的精心策劃，戳破「一國兩制」方針的謊言；香港將向國際社會展示「獨裁中國」與「自由香港」的區別。

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