無協議脫歐再受挫 英相強森 強制國會休會「違法」

2019-09-25

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國最高法院二十四日一致裁定，首相強森（Boris Johnson）強制國會延長休會的作法違法，為強森執政和英國脫離歐盟進程帶來又一記重擊，在野陣營據此群起要求強森下台。強森回應最高院的裁定，表示「強烈不認同」，但會「尊重」，不會辭去首相一職。

英最高法院打臉強森

最高法院院長海爾（Brenda Hale）宣布，十一名法官一致裁定，「奏請女王陛下延長國會休會屬違法，因為此舉無正當理由地妨礙國會履行其憲政功能之能力」。據此，休會「作廢、無效」，「國會並未處於休會」。海爾強調，這項裁定無關英國何時、以什麼條件脫歐，而在於休會此決定，「嚴重影響民主基礎」。

下議院議長貝爾考（John Bercow）隨後表示，這項裁定明確「確認國會有其權利和職責，在此關鍵時刻檢視行政當局」，他已指示下議院二十五日上午復會；上議院也宣布同日復會。

強森：不認同但會尊重

強森利用國會可不經議員投票、在女王同意下「休會」的制度，八月底取得女王同意，強行將九月初才復會的國會，自九月十日起休會五週至十月十四日，企圖迫使國會延長休會，使議員來不及在十月三十一日英國脫歐期限前，辯論或立法阻止他的脫歐協議及脫歐進程。強森揚言，即使無法與歐盟達成協議，也將在十月底如期脫歐。

人在紐約參加聯合國大會的強森表示，休會至十月中是讓政府制定新政策法案計畫的正常作法，已經行之數世紀，「這是不尋常的裁定，我不認為是正確的裁決」，但是「我們會繼續往前走，國會當然會回來（復會）」。

反對黨工黨黨魁柯賓在該黨年會上帶頭要求強森應該下台。蘇格蘭民族黨主席史特金說，「我認為強森應該辭職」。部分在野黨議員呼籲對強森進行信任投票。貝爾考說，若有人正式提案，他會安排出時間。強森辦公室聲明，強森不會辭去首相。即使保守黨在下議院不再掌握多數，但強森因為他與國會的脫歐角力戰，民調支持度不跌反漲。

以蘇格蘭民族黨議員柴里（Joanna Cherry）為首的七十多名跨黨派議員，日前就強森強迫休會作法，在愛丁堡向蘇格蘭最高民事法庭提告，該院十一日裁定休會違法。強森政府向最高法院上訴，最高法院維持原判。最高院還駁回倫敦高等法院對另一案的判決，該案由反脫歐女企業家米勒（Gina Miller）控告強森休會決定濫權，高等法院認為此乃政治事務，非法院可評議。

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